柔道男神楊勇緯亞運奪金後返國 盧秀燕今將親自祝賀

「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運男子柔道60公斤金牌戰中，成功擊敗南韓選手，不只是他首度拿下亞運金牌，更是中華隊本屆第一金。楊勇緯昨晚搭機返台，台中市運動局長李昱叡親自前往桃園機場接機，表達台中市民對楊勇緯的熱情支持；台中市長盧秀燕今日下午將到楊勇緯后里老家舉辦歡迎會，表揚楊勇緯的光榮返國。

楊勇緯表示，這次是個非常驚奇的旅程，柔道看似一個人站在舞台上面，背後有許多人在最困難的時候成為最強的後盾，這次的比賽大家都非常有凝聚力，讓這次可以有好的成績，非常感謝大家。

李昱叡表示，楊勇緯這次勇奪金牌是他個人大賽的首金，也是台灣代表隊參加亞運的首金，更是我國在亞運的第100面金牌，意義非凡。

李昱叡說，楊勇緯挺過重重高壓與磨練，擊敗亞洲各國的堅強實力，摘金奪冠真的很不容易，勉勵楊繼續再接再厲，市府會繼續支持，迎接明年的巴黎奧運。李昱叡同時也向楊勇緯的哥哥楊俊霆、亞運女子柔道好手林真豪與教練劉文致上恭賀與感謝之意。

運動局指出，此屆亞運台灣代表隊派出521名選手競逐32種競賽，其中台中市籍選手共51人，參加20種運動競賽。近年楊勇緯在國、內外各大賽場上表現傑出，屢屢摘金，為台灣柔道史創下不少紀錄。