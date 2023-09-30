彰化建縣三百年大戲 孫翠鳳演到哭了 感動先人利益眾生精神

彰化縣政府為慶祝彰化建縣300年，邀請明華園戲劇總團以彰化母親河「八堡圳」開鑿故事，創作「八堡圳傳奇」紀念大戲，昨晚在彰化縣員林市圓林園首演，無敵小生孫翠鳳演繹彰化治水傳奇人物施世榜，重現先人治水精神，10月1日晚間在彰化縣立體育場還有一場壓軸演出，民眾可把握機會前往觀賞。

彰化縣長王惠美昨晚和員林市長游振雄、立委陳素月等地方人士與民眾一起觀賞彰化先人故事「八堡圳傳奇」，此次首演明華園也將中秋時節濁水溪畔布滿的甜根子草（台語「溝蔗花」）的美景搬上舞臺，搭配水精靈舞者，表演也從台上延伸到台下，讓觀眾更貼近感受傳統戲劇藝術的震撼力。更邀請國家級唯一指定的北管保存團體「梨春園」擔任開場表演，兩大台灣歷史悠久的北管和歌仔戲藝術團隊成就一場別開生面的藝術群英聯演。

王惠美表示，此次「八堡圳傳奇」由明華園戲劇總團團長陳勝福擔任藝術總監、執行長陳昭賢擔任製作、孫翠鳳老師領銜主演，由知名編導黃致凱與文學小說作家、中正大學中文系教授王瓊玲聯手共同編劇，針對彰化縣母親之河八堡圳進行很多歷史考究，更出動300位演員到彰化演出。

孫翠鳳演出後致詞表示，她在演出時，自己也被感動到哭了，先人的努力不是只為了自己，而是為了要利益眾生，先人為了這塊土地如此努力，才讓後人能安居樂業，這齣戲給她和大家都有很大啟發，希望在這個年代，不管誰需要幫助，我們都可伸出手幫助需要的人，要心存善念，大家一起打拚。

「八堡圳傳奇」改編彰化治水歷史人物施世榜和傳奇人物林先生的故事，講述原本各有立場的兩家人如何拋開成見同心協力為開鑿水圳付出，完成造福彰化後世三百年的重大水利工程。

王惠美觀賞完全劇後表示，很受感動，也希望大家能傳承這種精神，再一起來為彰化未來的三百年努力。