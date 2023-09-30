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玉山主峰群線封山2天 修復崩塌林道

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
今年颱風大雨頻繁，郡大林道1.8K崩塌危及林道安全，11月6日起封閉整修。圖／林業保育署南投分署提供
今年颱風大雨頻繁，郡大林道1.8K崩塌危及林道安全，11月6日起封閉整修。圖／林業保育署南投分署提供

今年颱風及豪大雨頻繁，山區林道多處崩塌玉山國家公園及林業保育署南投分署災後修復林道，清除邊坡落石、維修步道等。玉管處表示，今明2天暫停玉山主群峰線入園活動；郡大林道11月6日起，全線施工封閉1個月，將停發入山證。

玉山主、群峰線受損不嚴重，但步道邊坡落石得移除，同時要清理維修步道，今明2天配合工程，排雲山莊、圓峰宿營地、荖濃溪營地及塔塔加登山口往玉山主群峰線及楠溪林道，暫停受理入園及住宿通行。

林業保育署南投分署表示，颱風大雨影響，郡大林道新增多處崩塌點，包含3.9K、5K、14.5K、33K等，為確保林務執行及民眾入山安全，11月6日起道路封閉至12月9日，將依序進行修復與改善，將暫停入山證申請；已在郡大林道入口處張貼公告，並於網站提供交通資訊，提醒用路人注意。

玉管處表示，除玉山主群峰線暫停2天入園，29日恢復南橫三山、庫哈諾辛山／關山線生態保護區的登山路線的入園申請；已開放的登山路線還包括八通關線、南二段線、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線等。

8月卡努颱風重創南投，玉山八通關路線11.5K處崩塌，玉管處評估後，現場設繩索以利山友通過；前天有女山友不慎滑落，卡在20公尺深邊坡，同行山友以繩索協助才脫困。玉管處表示，山區地質不穩，且常有落石、崩塌危險，應注意路況與自身安全。

玉山國家公園 崩塌 卡努颱風

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