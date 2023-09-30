玉山主峰群線封山2天 修復崩塌林道

今年颱風及豪大雨頻繁，山區林道多處崩塌，玉山國家公園及林業保育署南投分署災後修復林道，清除邊坡落石、維修步道等。玉管處表示，今明2天暫停玉山主群峰線入園活動；郡大林道11月6日起，全線施工封閉1個月，將停發入山證。

玉山主、群峰線受損不嚴重，但步道邊坡落石得移除，同時要清理維修步道，今明2天配合工程，排雲山莊、圓峰宿營地、荖濃溪營地及塔塔加登山口往玉山主群峰線及楠溪林道，暫停受理入園及住宿通行。

林業保育署南投分署表示，颱風大雨影響，郡大林道新增多處崩塌點，包含3.9K、5K、14.5K、33K等，為確保林務執行及民眾入山安全，11月6日起道路封閉至12月9日，將依序進行修復與改善，將暫停入山證申請；已在郡大林道入口處張貼公告，並於網站提供交通資訊，提醒用路人注意。

玉管處表示，除玉山主群峰線暫停2天入園，29日恢復南橫三山、庫哈諾辛山／關山線生態保護區的登山路線的入園申請；已開放的登山路線還包括八通關線、南二段線、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線等。

8月卡努颱風重創南投，玉山八通關路線11.5K處崩塌，玉管處評估後，現場設繩索以利山友通過；前天有女山友不慎滑落，卡在20公尺深邊坡，同行山友以繩索協助才脫困。玉管處表示，山區地質不穩，且常有落石、崩塌危險，應注意路況與自身安全。