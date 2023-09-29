「社區牌」綠豆椪今年賣出1.1萬顆 挹注社區共餐經費

彰化縣芬園鄉竹林社區人口老化，但每年在中秋節製作的「社區牌」綠豆椪已有口碑，這幾年歷經疫情、物價上漲，都還是有穩定顧客群，今年賣出1.1萬顆綠豆椪，挹注作為送餐共餐食材經費。

竹林社區志工幾乎都是65歲以上婆婆媽媽，有的還高齡90歲，中秋節前夕排班到社區作綠豆椪，綠豆椪以綠豆餡添加核桃、蔓越莓等，製作工序繁瑣，但古早味相當受歡迎，在現在多元糕餅當道之下，仍有許多消費這特地尋找這樣的傳統味道。

竹林社區總幹事王碧玉說，社區做綠豆椪10多年，其實有許多志工長輩都換了二輪，不變的是大家對社區的付出，這幾年物價上漲，所有材料都漲價，但仍維持6顆240元的價格，自行吸收成本，但反而讓許多消費者覺得物超所值紛紛訂購。

王碧玉也說，社區服務長者提供中午共餐，雖然常有熱心民眾捐贈食材，但每天的共餐和送餐都需要不少成本，加上社區孩子課後照顧的點心社區也會提供；每年綠豆椪收入的挹注可提供社區照顧運用，社區照顧長輩，長輩也用心回饋。