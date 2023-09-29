快訊

輕度颱風「小犬」估周六前生成 最快影響台灣時間曝

中秋聯歡不一定烤肉 彰化社頭明華園「八仙傳奇」傳統戲登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮公所今年中秋節活動加入新住民多元特色，今天下午在兒童公園夜市廣場有多國美食品嚐、傳統服飾展演等，晚間則有中秋聯歡晚會。圖／田中鎮公所提供
田中鎮公所今年中秋節活動加入新住民多元特色，今天下午在兒童公園夜市廣場有多國美食品嚐、傳統服飾展演等，晚間則有中秋聯歡晚會。圖／田中鎮公所提供

中秋節連假活動多，彰化縣田中鎮公所今年中秋節活動加入新住民多元特色，今天下午在兒童公園夜市廣場有多國美食品嚐、傳統服飾展演等，晚間則有中秋聯歡晚會；社頭鄉公所明天則邀請明華園日字戲劇團在社頭鄉清聖宮廣場演出「八仙傳奇張果老與藍采和」，邀大家一起看戲過中秋。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中鎮有許多新住民媽媽，也有很多新住民二代表現非常優秀，所以今年公所也邀各國新住民參與中秋活動，讓大家不僅可以品嚐各國美食，也希望新住民多元文化可以融入台灣。

田中鎮中秋活動從今天下午2點半到晚上10點在新福路兒童公園夜市廣場舉辦，包括日本、中國、越南、泰國、印尼、菲律賓等多國美食，及DIY手工藝、服飾展演等活動，晚間還有歌手演唱，及摸彩活動。

彰化縣社頭鄉長蕭浚二說，以前過節時廟口常有酬神戲演出，一家大小廟口看戲共享天倫，所以今年特別邀請明華園日字戲劇團9月30日晚間7時在社頭鄉清聖宮廣場演出，明晚現場也有準備在地美食米苔目及土鳳梨酥與鄉親分享，讓大家一起賞月、吃美食、看大戲，大家一起共度中秋佳節。

明華園日字戲劇團此次演出作品「八仙傳奇張果老與藍采和」由全球中華文化藝術薪傳獎得主、台灣第一丑角陳勝在與榮獲中國文藝獎章戲劇獎的明華園當家小旦鄭雅升擔綱演出，是為爭奪王位的鬩牆劇，及張果老、藍采和為知己而死的感人故事。

田中鎮公所今年中秋節活動加入新住民多元特色，今天下午在兒童公園夜市廣場有多國美食品嚐、DIY活動等，晚間則有中秋聯歡晚會。圖／田中鎮公所提供
田中鎮公所今年中秋節活動加入新住民多元特色，今天下午在兒童公園夜市廣場有多國美食品嚐、DIY活動等，晚間則有中秋聯歡晚會。圖／田中鎮公所提供
社頭鄉公所9月30日晚間安排明華園日字戲劇團社頭鄉清聖宮廣場演出，邀大家一起賞月、看大戲、吃美食。圖／社頭鄉公所提供
社頭鄉公所9月30日晚間安排明華園日字戲劇團社頭鄉清聖宮廣場演出，邀大家一起賞月、看大戲、吃美食。圖／社頭鄉公所提供

中秋節 美食 新住民 彰化

延伸閱讀

彰化茄苳公重病後重生 社區中秋出招保護百年老樹

中秋、國慶焰火秀陸續來 搭中捷用「捷伴台中遊」手冊拿店家好康

今年中秋「沒有烤肉照」 林襄包緊緊改曬仙女美照

迎接3天連假！金門中秋博狀元 澎湖首登場遊客體驗樂趣

相關新聞

彰化茄苳公重病後重生 社區中秋出招保護百年老樹

每年中秋節，彰化縣埔心鄉都有很多鄉民到太平村「茄苳公」換貫絭，因茄苳老樹罹病嚴重，主幹樹葉全部掉落，側生新幹長葉子，太平...

中秋聯歡不一定烤肉 彰化社頭明華園「八仙傳奇」傳統戲登場

中秋節連假活動多，彰化縣田中鎮公所今年中秋節活動加入新住民多元特色，今天下午在兒童公園夜市廣場有多國美食品嚐、傳統服飾展...

中秋、國慶焰火秀陸續來 搭中捷用「捷伴台中遊」手冊拿店家好康

中秋連假湧返鄉人潮，台中捷運昨日運量破5萬人次，創下通車以來次高紀錄。中捷公司表示，今年國慶焰火在台中，還有搖滾台中、台...

彰化小吃好食光受好評 王惠美：規劃推出鄉鎮市版美食

彰化慶祝建縣300年，舉辦「彰化小吃好食光」，開放網路報名隨即秒殺，首場今天在彰化縣立體育館圓型廣場舉辦，包括有網羅榮獲...

中秋連假南投景點遊客相對冷清 清境農場宣告紅葉到來

中秋節連假第一天，南投縣景區合歡山、清境農場、日月潭、溪頭遊客不多，各景點相對冷清許多，住房率除今天可以上看8成外，明後...

彰化取締違法爆竹煙火 兩家香鋪超過管制量被開單

中秋連續假期加上國慶日將至，彰化消防局日前展開中秋暨國慶爆竹煙火管理專案計畫，針對縣內爆竹煙火列管538處販賣場所及可疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦