中秋聯歡不一定烤肉 彰化社頭明華園「八仙傳奇」傳統戲登場

中秋節連假活動多，彰化縣田中鎮公所今年中秋節活動加入新住民多元特色，今天下午在兒童公園夜市廣場有多國美食品嚐、傳統服飾展演等，晚間則有中秋聯歡晚會；社頭鄉公所明天則邀請明華園日字戲劇團在社頭鄉清聖宮廣場演出「八仙傳奇張果老與藍采和」，邀大家一起看戲過中秋。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中鎮有許多新住民媽媽，也有很多新住民二代表現非常優秀，所以今年公所也邀各國新住民參與中秋活動，讓大家不僅可以品嚐各國美食，也希望新住民多元文化可以融入台灣。

田中鎮中秋活動從今天下午2點半到晚上10點在新福路兒童公園夜市廣場舉辦，包括日本、中國、越南、泰國、印尼、菲律賓等多國美食，及DIY手工藝、服飾展演等活動，晚間還有歌手演唱，及摸彩活動。

彰化縣社頭鄉長蕭浚二說，以前過節時廟口常有酬神戲演出，一家大小廟口看戲共享天倫，所以今年特別邀請明華園日字戲劇團9月30日晚間7時在社頭鄉清聖宮廣場演出，明晚現場也有準備在地美食米苔目及土鳳梨酥與鄉親分享，讓大家一起賞月、吃美食、看大戲，大家一起共度中秋佳節。

明華園日字戲劇團此次演出作品「八仙傳奇張果老與藍采和」由全球中華文化藝術薪傳獎得主、台灣第一丑角陳勝在與榮獲中國文藝獎章戲劇獎的明華園當家小旦鄭雅升擔綱演出，是為爭奪王位的鬩牆劇，及張果老、藍采和為知己而死的感人故事。