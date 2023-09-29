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彰化茄苳公重病後重生 社區中秋出招保護百年老樹

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉太平村360年茄苳老樹罹病，主幹掉光樹葉。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉太平村360年茄苳老樹罹病，主幹掉光樹葉。記者簡慧珍／攝影

每年中秋節彰化縣埔心鄉都有很多鄉民到太平村「茄苳公」換貫絭，因茄苳老樹罹病嚴重，主幹樹葉全部掉落，側生新幹長葉子，太平社區發展協會擔心信眾競相摘葉傷害老樹，今年改為協會志工剪樹葉，不開放自由摘取。

根據彰化縣政府珍貴老樹調查報告，埔心鄉太平村茄苳樹齡推測360年，符合彰化縣樹木保育自治條例的標準。老樹形成「契神信仰」，地方民眾相信老樹有保護力，即使罹患主幹掉光樹葉，帶著孩子來換貫絭的張姓鄉民表示，茄苳公重新長樹葉代表有旺盛生命力，她相信冥冥中「神力」可保佑她的孩子平安長大。

每年頭牙農曆（二月初二）和中秋節，茄苳公廟信徒換取茄苳葉製作的貫絭給未成年子女保平安，傳統上以中秋節為主，今天相當多信眾帶著月餅、水果等供品到來，先到茄苳公前上香說明求取貫絭的原因，不必擲筊，即可到服務台拿貫絭，向茄苳公致謝後，拿到香爐上面繞幾圈完成「過爐」儀式，再向茄苳公祈求庇佑子女平安。太平社區管理委員會總幹事利世溪表示，信徒等孩子年滿16歲的那年中秋節，親子攜牲禮同來答謝茄苳公即可。

茄苳樹3年多前莫名落葉，經縣政府、鄉公所找樹醫師診治，各有說法，經過縣政府找的植物專家施藥和加強水土透氣，茄苳樹側枝長出新葉，縣政府也在茄苳樹的後方新植一株茄苳樹當「備胎」。利世溪說，太平社區理委員會很珍惜新長的樹葉，不開放信眾自由採摘，一律由管委會人員拿剪刀剪下避免手採拉扯傷害老樹。

埔心鄉茄苳樹位在埔心鄉與永靖鄉、員林鎮交界處，傳奇事蹟相當多，地方人士津津樂道因為茄苳公庇佑，當地人才輩出，包括前立法委員邱創進、前縣長魏明谷。

彰化縣埔心鄉太平村茄苳公廟的茄苳樹葉貫絭放在供品上面。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉太平村茄苳公廟的茄苳樹葉貫絭放在供品上面。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉太平村茄苳公廟信眾上香祈求茄苳公庇佑孩子平安長大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉太平村茄苳公廟信眾上香祈求茄苳公庇佑孩子平安長大。記者簡慧珍／攝影

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