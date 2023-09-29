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彰化茄苳公重病後重生 社區中秋出招保護百年老樹
每年中秋節，彰化縣埔心鄉都有很多鄉民到太平村「茄苳公」換貫絭，因茄苳老樹罹病嚴重，主幹樹葉全部掉落，側生新幹長葉子，太平社區發展協會擔心信眾競相摘葉傷害老樹，今年改為協會志工剪樹葉，不開放自由摘取。
根據彰化縣政府珍貴老樹調查報告，埔心鄉太平村茄苳樹齡推測360年，符合彰化縣樹木保育自治條例的標準。老樹形成「契神信仰」，地方民眾相信老樹有保護力，即使罹患主幹掉光樹葉，帶著孩子來換貫絭的張姓鄉民表示，茄苳公重新長樹葉代表有旺盛生命力，她相信冥冥中「神力」可保佑她的孩子平安長大。
每年頭牙農曆（二月初二）和中秋節，茄苳公廟信徒換取茄苳葉製作的貫絭給未成年子女保平安，傳統上以中秋節為主，今天相當多信眾帶著月餅、水果等供品到來，先到茄苳公前上香說明求取貫絭的原因，不必擲筊，即可到服務台拿貫絭，向茄苳公致謝後，拿到香爐上面繞幾圈完成「過爐」儀式，再向茄苳公祈求庇佑子女平安。太平社區管理委員會總幹事利世溪表示，信徒等孩子年滿16歲的那年中秋節，親子攜牲禮同來答謝茄苳公即可。
茄苳樹3年多前莫名落葉，經縣政府、鄉公所找樹醫師診治，各有說法，經過縣政府找的植物專家施藥和加強水土透氣，茄苳樹側枝長出新葉，縣政府也在茄苳樹的後方新植一株茄苳樹當「備胎」。利世溪說，太平社區理委員會很珍惜新長的樹葉，不開放信眾自由採摘，一律由管委會人員拿剪刀剪下避免手採拉扯傷害老樹。
埔心鄉茄苳樹位在埔心鄉與永靖鄉、員林鎮交界處，傳奇事蹟相當多，地方人士津津樂道因為茄苳公庇佑，當地人才輩出，包括前立法委員邱創進、前縣長魏明谷。
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