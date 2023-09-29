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中秋、國慶焰火秀陸續來 搭中捷用「捷伴台中遊」手冊拿店家好康

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運在中秋前夕湧現返鄉人潮，全線單日運量破5萬人次。圖／台中捷運提供
台中捷運在中秋前夕湧現返鄉人潮，全線單日運量破5萬人次。圖／台中捷運提供

中秋連假湧返鄉人潮，台中捷運昨日運量破5萬人次，創下通車以來次高紀錄。中捷公司表示，今年國慶焰火在台中，還有搖滾台中、台中爵士音樂、台中踩舞嘉年華等活動接力登場，預計捷運運量將持續推升。

今天是中秋節，許多民眾昨天提前返鄉，各捷運站湧現乘車人潮。中捷公司表示，昨天全線運量高達5萬398人次，創下通車以來次高紀錄；高鐵台中站運量1萬160人次，打破通車以來紀錄，將全力做好中秋連假疏運工作

中捷公司表示，從中秋連假開始至年底，台中將有一系列精采活動，包括搖滾台中、國慶焰火、台中國際踩舞嘉年華、台中爵士音樂及台中購物節陸續展開，建議民眾多搭乘捷運參加各項活動，不必擔心塞車、停車問題。

中捷公司也提供省錢遊台中的方法，民眾可至中捷綠線18個車站詢問處，以及台北、台中、高雄火車站、高鐵台中站等4個旅遊服務中心免費索取「捷伴台中遊」手冊，10月底前即可享有沿線40個合作店家的優惠好康。

另外，交通局自10月5日起開賣「國慶Taichung go時數型交通套票」和「搭乘雙層巴士導覽台中舊城與夜晚賞焰火行程」，購買時數型交通套票，可在期限內無限次搭乘台中捷運及6條幹線公車，購買48小時或72小時套票者，還可享受10月期間限定的專屬優惠折扣方案，最高可折換價值超過票價的商品或手作課程。

台中捷運 國慶焰火 中秋節

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