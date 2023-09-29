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彰化小吃好食光受好評 王惠美：規劃推出鄉鎮市版美食
彰化慶祝建縣300年，舉辦「彰化小吃好食光」，開放網路報名隨即秒殺，首場今天在彰化縣立體育館圓型廣場舉辦，包括有網羅榮獲500碗殊榮的彰化小吃的泉焢肉飯、鹿港素珠芋丸、彰化杉行碗粿及肉包李，更有曾登上國宴美食的蚵嗲，還有享譽全台的排隊名店等，彰化小吃一網打盡。
彰化縣長王惠美說，彰化美食聞名遐邇，很多人來到彰化，就是為了要品嚐在地美食小吃，今天現場有很多是「500碗」台灣在地小吃新指南榜上有名的美食，未來也將依不同節日，推出彰化各鄉鎮市的美食，讓更多人看到好吃的美食在彰化。
王惠美也指出，很多鄉民敲碗希望能夠延長舉辦數場慶典活動，或是延長參展時間，目前縣府研商的結果，還是希望大家把握最後三天的檔期，前來參觀，今天起到10月1日彰化博覽會提前至9點開館、延後至19點閉館，在彰化縣立體育場的溜冰場也有舉辦系列親子活動。
縣府城市暨觀光發展處指出，「彰化小吃好食光」準備A、B 兩種不同組合的套餐，1份套餐6道小吃，A套餐前菜有鬍鬚林雞腳凍及阿南師蝦猴酥，主食分別是泉焢肉飯跟阿讚爌肉飯，副食有杉行碗粿，湯品為溪湖阿清羊肉爐，點心為阿振肉包、肉包李，甜點是木瓜牛奶大王綠豆沙。
B套餐的前菜則是鹿港素珠芋丸、一口烏魚子，主食分別是泉爌肉飯跟阿讚爌肉飯，副食是阿璋肉圓、北斗肉圓生，湯品是李振輝扁食湯，點心是蚵嗲、鹿港阿振肉包及彰化肉包李，甜點是仙草米苔目及彰化木瓜牛乳大王的綠豆沙。
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