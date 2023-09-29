中秋連假南投景點遊客相對冷清 清境農場宣告紅葉到來

中秋節連假第一天，南投縣景區合歡山、清境農場、日月潭、溪頭遊客不多，各景點相對冷清許多，住房率除今天可以上看8成外，明後兩天僅有5成，有業者坦言因為中秋、國慶連假靠太近，加上國人的連假出國潮，有受到很大影響，清境農場今天人不多，但已預告紅葉季節的到來。

南投縣中秋連假各景點未出現旅遊潮，不少飯店業者雖推優惠搶客，目前日月潭周邊三星級以上飯店平均訂房率僅七成多，和上周萬人泳渡前的「全客滿」形成強烈明顯對比，包括日月潭青年活動中心及教師會館等平價住宿，今天雖有8成的訂房，但明後天就掉了一半。

業者不諱言指出，可能多數民眾選擇回家過節團聚，清境、日月潭、溪頭今天路況順暢，溪頭自然教育園區上午入園人數僅2800多人，業者預估以目前數據來看，今年中秋、國慶遊客不算多，聯外道路也不會塞車，旅宿業統計國慶連假訂房率較中秋假期高。

飯店業者也說，「今年解封以來，國人都是瘋出國，所以請兩天假就可以出國去旅遊，對國內旅遊來講，確實受到影響」，不過對樂園業者而言，還是會推出相關優惠，要搶連假旅遊人潮。

清境農場指出，中秋連假第一天的聯外道路路況正常，上午入園人數只有目前入園人數約500人，各個民宿住房率今明兩天還有約8成，但10月1日就掉到只剩一半，雙十連假目前觀察訂房率最8成集中在下周六、日，10月9日7成，但國慶當天只剩3成。

副場長王仁助說，有台版小瑞士之稱的清境農場，站高海拔的優勢，其他在深秋也是可以賞紅葉的，陸續開始變色的楓紅，與高山遠景相互呼應之下，有如來到歐洲一樣，還可以在一旁看到羊咩咩吃草，相信隨著秋風漸起，紅葉變色木會愈來愈多。

中秋節連假第一天，南投縣景區合歡山、清境農場、日月潭、溪頭遊客不多，清境農場已預告紅葉的到來。圖／清境農場提供