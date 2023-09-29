中捷秋節前單日運量破5萬 創次高紀錄

今天中秋節，台中捷運公司表示，昨天秋節前夕全線運量破5萬人次，創下通車以來次高紀錄；其中，高鐵台中站1萬160人次，更成為通車以來最高紀錄。

中秋節3天連假今天開始，許多民眾昨天提前返鄉團聚，中捷指出，捷運綠線各捷運站從昨天下午3時起即湧現搭車人潮，三鐵共站的捷運高鐵台中站更是匯集來自各地旅客。

中捷公司統計，昨天全線運量達5萬398人次，創下綠線通車以來單日運量次高紀錄；其中，高鐵台中站運量1萬160人次，更打破通車以來紀錄。中捷單日最高運量為民國111年10月22日「搖滾台中」活動時的5萬6899人次。

中捷公司表示，中秋連假期間，返鄉及旅遊人潮會同時出現，中捷人員將持續將堅守崗位，密切注意車站狀況，適時提升運能以滿足旅運需求。

從中秋連假開始至年底，台中市有一系列活動登場，包括「 搖滾台中」、「112國慶焰火在台中」、「台中國際踩舞嘉年華」、「台中爵士音樂」、「台中購物節」等，中捷公司建議民眾多搭乘捷運參加活動，不必擔心塞車、停車問題，輕鬆出遊盡興而歸。

中捷公司也提供省錢遊台中的方法，民眾可至中捷綠線18個車站詢問處及台北、台中、高雄火車站、高鐵台中站等4個旅遊服務中心免費索取「捷伴台中遊」手冊，即可享有沿線40個合作店家的優惠好康。

此外，台中市交通局自10月5日起開賣「國慶Taichung go時數型交通套票」和「搭乘雙層巴士導覽台中舊城與夜晚賞焰火行程」，購買時數型交通套票可在期限內無限次搭乘台中捷運及6條幹線公車，購買48小時或72小時套票者還可享受10月期間限定專屬優惠折扣方案，最高可折換價值超過100%票價商品或手作課程，民眾可多加使用。