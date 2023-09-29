中秋烤肉生廚餘怎分類？彰化縣：「這些」直接丟進一般垃圾桶

今天是中秋節，很多家庭和民眾準備晚上烤肉，玉米、玉米筍和筊白筍是燒烤熱門食物，它們的梗、苞葉和葉鞘常被當作生廚餘倒進堆肥桶，將造成彰化縣田尾鄉有機資材堆肥中心的負擔；彰化縣環保局今天表示，這類長纖維不易腐化，直接丟進一般垃圾桶即可。

田尾鄉有機資材堆肥中心收取來自全縣家戶生廚餘，環保局補助經費，由鄉公所訂定合約招標委外營運，每天收取全縣2至3噸生廚餘，因沒有全線電子化過磅系統，及未訂定收取有機資材種類及進場作業規定，被彰化縣審計室要求改進。

環保局評估生廚餘處理量很少，目前系統採人工鍵入數量列入電子表單，暫時不需花費數百萬元建置全線電子化過磅系統，至於沒訂定收取有機資材種類及進場作業規定的部分，田尾鄉公所未回應。

雖然田尾鄉有機資材堆肥中心每天取收量不多，但限制生廚餘以蔬果的外皮、果肉和葉片等易腐化的短纖維為主，如果收到西瓜、鳳梨、芒果、香蕉等外皮，堆肥中心用絞碎機絞碎後拌入短纖維生廚餘作堆肥，玉米梗、玉米和玉米筍的苞葉，及筊白筍的葉鞘、葉舌膜質都屬於不易腐化的長纖維，應丟入一般垃圾。

生廚餘分類各縣市標準不同，部分縣市把玉米梗、苞葉甚至海鮮硬殼都當作堆肥廚餘；彰化縣保局今天指出，在彰化縣，硬質果皮、果殼都不是生廚餘，龍眼和荔枝的果殼、果核可經由絞碎，不在此限，如果民眾願意多花時間破碎玉米的苞葉、筊白筍的葉鞘和葉舌膜質，也可當作生廚餘，但玉米梗本身太硬，跟牡蠣殼、蛤類殼等一併丟進一般垃圾桶不能堆肥。