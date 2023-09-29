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別再傻傻剝柚子！盧秀燕「5刀神招」 剝柚超專業

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今日在臉書傳授撇步，教大家1分鐘剝柚子，只要5刀就可以將柚子果肉和皮分離，輕鬆開吃。圖／擷取自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕今日在臉書傳授撇步，教大家1分鐘剝柚子，只要5刀就可以將柚子果肉和皮分離，輕鬆開吃。圖／擷取自盧秀燕臉書

你會剝「柚子」嗎？台中市長盧秀燕今日在臉書傳授撇步，教大家1分鐘剝柚子，只要5刀就可以將柚子果肉和皮分離，輕鬆開吃。

今天是中秋節，盧秀燕在臉書傳授剝柚撇步，影片中，盧先將柚子頭尾切下，但一度因為刀子不利，切不太下去，換了刀子後，接著在中間切1刀，最後在側身柚子上劃下2刀，再將柚子外皮剝開，直接開吃柚子。

盧秀燕說，到了中秋節，阿燕師人稱柚子殺手，教大家1 分鐘剝柚子，只要5刀，完美神招，要大家學起來。

臉書貼文後，網友說「市長媽媽好可愛」、「非常生活化的祝福，可愛又有趣」，也有人說「刀子不利意外有戲，市長冏得好可愛」。

盧秀燕切柚子撇步：https://www.facebook.com/reel/248878624810585?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw

台中市長盧秀燕今日在臉書傳授撇步，教大家1分鐘剝柚子，只要5刀就可以將柚子果肉和皮分離，輕鬆開吃。圖／擷取自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕今日在臉書傳授撇步，教大家1分鐘剝柚子，只要5刀就可以將柚子果肉和皮分離，輕鬆開吃。圖／擷取自盧秀燕臉書

盧秀燕 中秋節

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