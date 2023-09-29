單親爸勤跑工地養七口 家扶啟動「愛的禮物」籲認捐

南台中家扶中心目前幫助超過1000戶家庭，有高達7.5成是單親家庭，逾7成的家庭月收入未達3萬元；另統計發現，平均5戶家庭中，就有1戶為身心障礙或是遭受重大疾患。南台中家扶中心啟動歲末送暖「愛的禮物」專案，期望召集大家的愛心，為受助家庭添購棉被與禮券，共需1250份。

湯男4年前與妻子離異後，帶著父母與4名小孩一起生活，他是工地臨時工，每早8點前就要出門，回到家已是晚上8點多，但月入僅2.5萬，一家7口全靠他獨撐家計，全家租屋在老舊公寓1樓，環境陰暗潮濕，儘管室內有3間房，仍不夠使用 ，湯爺爺只好睡在客廳，生活清苦。

就讀國小四年級的小均，媽媽因病過世，由從事臨時工的爸爸撫養，他們住在租來的土角厝，環境簡陋，但爸爸因罹患大腸癌末期，無法繼續工作，家計受影響，生活資源匱乏。

南台中家扶中心表示，服務對象中有8成以租屋為主，多從事勞動密集工作，例如餐廳與工地臨時工、清潔工或家庭代工等，高工時但低收入，1人工作要負擔全家生活費用。 社工走訪家庭後發現，家庭多有棉被的需求，因此今年歲末送暖活動，準備全新 暖被與500元禮券，讓扶助家庭能自行運用，汰換老舊棉被，添購所需物資。

南台中家扶中心扶幼主委梁俊仁表示， 歲末送暖愛的禮物每份1500元，目標1250份， 歡迎大眾認捐。愛心市集活動將於12月9日在大仁國小辦理，即日起對外收集「全新」義賣物資，並受理攤位報名，詳細資訊於南台中家扶粉絲專頁發佈。