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街友出任務...組「登革熱防疫班長」台南車站及地下道環境一新

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
結合環保局進行消毒。圖／社會局提供
結合環保局進行消毒。圖／社會局提供

台南市登革熱疫情嚴峻，中秋連假火車站出現返鄉或出遊人潮，社會局近日加強火車站及東豐地下道周圍環境清消工作，防止積水成為蚊蟲孳生的溫床，啟動火車站周圍清潔工作，由社工及街友共同進行登革熱防治工作，並結合環保局進行消毒，同時規畫街友防疫班長發揮互助精神，為維護街友個人衛生也提供定點沐浴車服務、發放防蚊物資，盡可能減少登革熱傳染源。

社會局表示，考量街友活動範圍主要在戶外空間，近日午後常有大雨，為避免登革熱疫情持續擴散，市府已加強對火車站、地下道及東豐地下道與其他街友聚集熱點張貼登革熱公告，另針對周邊環境落實巡、倒、清、刷等管理。今7月起社會局也實施街友「登革熱防疫班長」機制，透過每日檢視環境清潔、健康狀況通報，具體落實街友的環境管理及身體清潔等防治工作。

社會局長盧禹璁指出，台南市列冊街友計221人，目前全市設立2處街友生活重建中心。為保護街友健康安全及登革熱防治工作，現由社會局及街友中心社工至街友聚集地及周邊進行加強關懷訪視、發放防蚊液、勸導街友到街友中心留宿等，自7月起迄今計訪視街友達515人次。

社會局表示，為保障市民與街友的健康與安全，將持續加強街友登革熱防治教育宣導，提供登革熱的正確訊息，包括病源、預防措施和就醫指引等重要資訊，同時提供防蚊物資等，也呼籲民眾若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史，防範社區疫情蔓延，做好自我保護措施，也保護自身親友安全。

南市社會局號召街友齊力防治登革熱，加強火車站及地下道周圍環境清消。圖／社會局提供
南市社會局號召街友齊力防治登革熱，加強火車站及地下道周圍環境清消。圖／社會局提供
南市社會局號召街友齊力防治登革熱，加強火車站及地下道周圍環境清消。圖／社會局提供
南市社會局號召街友齊力防治登革熱，加強火車站及地下道周圍環境清消。圖／社會局提供
街友自主打掃環境。圖／社會局提供
街友自主打掃環境。圖／社會局提供
社工協助整理火車站街友物品。圖／社會局提供
社工協助整理火車站街友物品。圖／社會局提供
南市社會局號召街友齊力防治登革熱，加強火車站及地下道周圍環境清消。圖／社會局提供
南市社會局號召街友齊力防治登革熱，加強火車站及地下道周圍環境清消。圖／社會局提供

街友 登革熱 火車站

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