10月套裝玩台中 最吸睛搭雙層巴士遊舊城、賞國慶焰火
雙十國慶焰火表演在台中，台中市政府交通局推出「國慶Taichung go時數型交通套票」和「搭乘雙層巴士導覽台中舊城與夜晚賞焰火行程」，雙方案10月5日起開賣，民眾可搭雙層巴漫遊舊城區，國慶高空焰火施放時，可在雙層巴士欣賞焰火秀。
交通局長葉昭甫表示，國慶雙方案讓來台中遊客根據需求，組合專屬的國慶旅程。
「國慶Taichung go時數型交通套票」，可在線上購買套票，直接以QR-Code掃碼搭乘台中大眾運輸，含24小時、48小時及72小時無限次搭乘台中捷運、6條幹線公車100、200、300、500、700及900路及8條觀光公車11、66副、151、153、309、865、866及888路路線，暢遊台中景點。
購買10月48小時或72小時套票的旅客，最高可折換價值超過100%票價的優惠方案，包括遊樂園門票折抵、手作課程及商品兌換。民眾可至Taichung go網站(https://www.taichung-go.tw/)購買。
交通局另規劃「搭乘雙層巴士遊舊城區、賞焰火」在開放式的巴士上層遊台中舊城區，體驗文創草悟道、欣賞國家歌劇院，品嘗台中名產小點心，夜晚則在雙層巴士上最佳位置欣賞焰火秀。
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