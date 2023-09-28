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台74線銜接中山高完工後 車流如何疏散

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通部長王國材說，有了74線與中清交流道銜接的系統交流道，就可以早點進入市區，會在明年五月完工。記者黃寅／攝影
交通部長王國材說，有了74線與中清交流道銜接的系統交流道，就可以早點進入市區，會在明年五月完工。記者黃寅／攝影

台74線與中山高中清交流道銜接工程，交通部長王國材昨與立委會勘，預計明年5月通車。不過立委憂心，未來通車後，台74線車流量將大增，恐怕會塞到平面道路，呼籲用AI監控車流疏導，王國材表示將研議辦理。

立法院交通委員會昨視察國道1號增設銜接台74線系統交流道工程。交通部簡報說，目前工程進度超前近2%，預計明年5月可完工，未來可減少2萬輛車下交流道，不僅可紓解龐大車流壅塞，交通也更為順暢。

不過立委何欣純、莊競程都憂心，如此一來台74線的車流勢必會增加，各匝道如何疏解車流會是一大問題，尤其台74線匝道當年設計不良，上下車流會形成交叉，不利於通行，建議應利用AI的智慧監控方式，協助車流疏散。

立委張廖萬堅也指出，興建中的水湳轉運中心會在2026年完工，到時候原在台灣大道的轉運的長途巴士會移到水湳轉運中心，捷運藍線才可以施工，若加上會展中心第一期落成，很多展覽舉辦和市內公車的接駁，一天大概會有3、4千輛車子，建議可以爭取希望轉運站能直接銜接國道，以避免平面道路的車流衝擊。希望能爭取「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」經費。

王國材說，以往國1過了大雅交流道，在中清、中港交流道和台灣大道都會塞車，有了台74線與中清交流道銜接的系統交流道，就可以早點進入市區，未來會在明年五月完工。台中未來無論從國4接台74，或從國3下來有很多「環」，但問題是沒有銜接，包括何欣純所提中投與台74的銜接，未來也會加以討論、處理。

至於「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」經費，王國材允諾交通部會補助450萬元，地方自籌150萬元。未來若評估可行，國道客運就直接上國道，不用行經平面道路直接上國道，避免可預見的交通衝擊。

國道客運 王國材 交通部長

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