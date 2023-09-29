彰縣幼兒園餐食 95%營養未達標

彰化縣衛生局今年調查全縣347所幼兒園餐食，發現全穀雜糧9成5未達標準、5成乳品分量不足，並有近6成提供含糖飲料及含咖啡因飲品，營養均衡度不夠。衛生局表示，除將訓練教保及烹調廚務人員外，也已設計幼兒園餐食輔導手冊，供幼兒園及家長參考。

彰化縣長王惠美昨天在彰化縣平和非營利幼兒園宣導「彰化縣幼兒園餐食品質營養優化」措施時，引用彰化縣衛生局今年調查縣內幼兒園致胖環境調查報告，顯示教保機構在上下午點心、午餐供應，有9成5的全榖雜糧未達標準，5成乳品分量不足，超過一半的點心每周供應超過一次的高油糖鹽，也有近6成提供含糖飲料及含咖啡因飲品，營養均衡度不夠。

公衛營養專家輔仁大學教授曾明淑表示，幼兒時期獲得優質的蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質等營養素非常重要，營養均衡度不夠，會對幼兒身心發育造成潛在影響，家長與幼兒園都需要多加把關。

衛生局表示，幼兒園餐食中，主食應至少有3分之1未精製的全穀雜糧，也建議每2天至少供應240CC的牛奶，而且含糖飲料及含咖啡因飲品對幼兒健康也沒有幫助，將由營養師到幼兒園實地訪視，提供營養問題改善建議。

衛生局表示，將召集管理菜單的教保人員及烹調廚務人員進行專業訓練，教導廚媽使用油、鹽、糖等調味料的量杯工具，希望在3年內完成7成以上人員訓練；衛生局並由專業營養師團隊開發幼兒園餐食輔導手冊，針對幼兒生長發育的營養需求、減少偏食挑食等，設計多套菜單及食譜，提供幼兒園及家長使用。