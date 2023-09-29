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中市攜手學界 AI抓違規小廣告

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市環保局昨日宣布與學界合作引進AI辨識系統，取締違規小廣告。 圖／台中市環保局提供
台中市環保局昨日宣布與學界合作引進AI辨識系統，取締違規小廣告。 圖／台中市環保局提供

台中市街頭違規廣告物多，有礙市容，但告發成功率不高。環保局昨宣布與學界合作引進AI辨識系統，只要有人違規張貼小廣告就會被監視器拍下，辨識成功率高達9成。環保局長陳宏益表示，今年10月底前，將在南區工學路、北屯區昌平路及南屯區文心路一段等3大違規熱區裝置取締。

台中市環保局每天要拆除1萬張小廣告，投入超過500人清除及取締告發。根據統計，去年至今年8月底，台中市共拆除523萬張小廣告，但裁處行為人僅407件，告發成功率不高。

為此，環保局與中興大學合作，首度引進AI辨識系統，昨天在違規熱點南區大慶街一段與工學六街口的電線桿示範，中興大學資工系主任吳俊霖表示，透過AI物件追蹤技術，並與監視器畫面連結，只要有人在電桿張貼廣告物，AI會自動偵測時間、地點，及車牌號碼即時存檔，影像資料也會傳到稽查人員的電腦與手機。

環保局長陳宏益表示，目前系統測試辨識成功率高達9成，今年10月底前，先以3大違規張貼熱區開始取締，包括南區工學路、北屯區昌平路及南屯區文心路一段，可快速準確偵測張貼廣告行為，讓告發更有效率，將來也會不定時移動稽查取締。

呂姓清潔隊員說，過去若要取締行為人，可能需現場埋伏抓人，或是調閱監視器車牌蒐證，才可告發成功，透過科技執法，對第一線的清潔隊人員有助益。

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