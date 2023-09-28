台中市戶籍資料袋 全新改版9月28日上架

台中市政府全新改版的戶籍資料袋今天起在各戶政事務所上架。民政局指出，新版以藍、白色為主要基調，搭配台中城鄉地景圖像，並選擇在「928就愛吧！」的日子上架。

台中市政府每年製作便利攜帶及保護各類戶籍文件的資料袋，方便民眾存放。市府指出，今年度全新戶籍資料袋改以藍、白色作為主要基調，搭配富含台中城鄉地景圖像，展現市府打造幸福永續施政願景。

民政局長吳世瑋表示，全新改版資料袋今天於台中市各戶政事務所上架，提供洽公民眾索取，期盼在象徵諧音「928就愛吧！」的特別日子裡，都能幸福「袋」著走，讓愛延續到市民每個重要的人生階段。

今天前往南區戶所辦理出生登記的王先生說，之前結婚時拿到成家福袋，今天辦理小孩出生登記又拿到生育津貼紅包袋，並拿到全新改版戶籍資料袋，可說是把來自市府的美意全部打包「袋」走，讓他感覺身為台中市民真的很幸福。

民政局說明，自今天起至全市各戶所洽公的民眾，都可向戶政人員索取新版限量戶籍資料袋；另外，戶籍資料袋封底印有台中市各戶所及民政局網站資訊，還有「台中戶政ONLINE」QRcode，掃描加入民政局LINE官方帳號，各項戶政服務措施及活動，快速掌握不漏接。