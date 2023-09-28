綠營要求中市府大選中立 藍問賴副參選不請假有中立？

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聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會今召開程序委員會，決議通過政黨協商所提出18件專案報告。圖／市府提供
台中市議會今召開程序委員會，決議通過政黨協商所提出18件專案報告。圖／市府提供

台中市議會今召開程序委員會，政黨協商要求市府提出18件專案報告，其中由民進黨提出「總統與立委選舉行政中立專案報告」，要求市府提出如何在政務保持中立？最後過關。國民黨議員黃健豪說，民進黨從總統、行政院正副院長到縣市長有保持中立嗎？2019年台中市前市長林佳龍擔任競總主委、任交通部長時主導中二立委補選，真是應了「綠能你不能」的雙標。

市議會定期會決議第4屆第2次定期會議從10月4日到12月20日舉行，10月5日由市長盧秀燕進行施政總報告，10月6日至13日專案報告，11月28日至12月11日市政總質詢。

這次案報告經政黨協商，共18案。其中最受矚目的是民進黨要求市府提出「台中市政府暨所屬機關（含所屬單位、捐助團體）在下屆總統及立委選舉行政中立專案報告」，綠營議員認為台中市府由國民黨執政，掌握選舉機器，不能選手兼裁判，市府應要求所屬單位保持行政中立，不要邊喊中立、邊打假球。

國民黨議員黃健豪說，民進黨執政從中央到地方看不出有行政中立，「綠能你不能」，選舉本來就是民主政治的常態，政務官都有政黨政治的原則，可以要求基層公務員在日常行政保持行政中立，但市長或行政首長下班後就不能要求所謂的行政中立或不能輔選。

他說，副總統賴清德參選總統至今沒請假，有失立場，何來行政中立？ 2019年林佳龍時任台中市長擔任蔡英文台中競總主委、2021年任交通部長任中二立委林靜儀的主委，國民黨陣營並未要求保持行政中立，已成政務官常態。

國民黨團提出專案報告，包含大甲停車場不足、愛心敬卡老補助搭計程車進度、公車減班影響、容積代金使用成效、農業部進口蛋去向與稽查、台中就業站執行成效、補蜂抓蛇為民服務、AI管制各種汙染精進作為、登革熱防治作為。

民進黨提出台中海岸九大旗艦計畫、軌道建設與轉運中心等規劃、州廳修復再利用進度、中科二期都市計畫進度、汙水下水道接管率升但南屯水肥量卻增加、1000萬以上工程流標檢討。

無黨提出大里汙水處理廠收外縣市廢液檢查及處理、都更及危老建築成效。程序委員會由台中市議會議長張清照主持，確認10月6日至13日進行專案報告。

行政中立 立委選舉

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