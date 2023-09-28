彰化縣幼兒餐食營養嚴重失衡 衛生局將加強輔導訓練

彰化縣衛生局今年調查全縣347所幼兒園餐食，發現全穀雜糧9成5未達標準、5成乳品分量不足，並有近6成提供含糖飲料及含咖啡因飲品，營養均衡度不夠。衛生局表示，除將訓練教保及烹調廚務人員外，也已設計幼兒園餐食輔導手冊，供幼兒園及家長參考。

彰化縣政府今天在彰化縣平和非營利幼兒園宣導「彰化縣幼兒園餐食品質營養優化」措施，縣長王惠美說，孩子們在幼兒園都有點心及午餐可吃，卻往往忽略攝取的營養是否充足，在2020年國民營養調查發現，全國1到6歲幼兒全穀雜糧、乳品、蔬菜及水果堅果攝取不足。

王惠美並舉彰化縣衛生局今年調查縣內幼兒園致胖環境調查報告做例子，顯示教保機構在上午點心、午餐及下午的點心供應，有9成5的全榖雜糧未達標準，5成乳品分量不足，超過一半的點心每周供應超過一次的高油糖鹽，也有近6成提供含糖飲料及含咖啡因飲品，營養均衡度不夠，對幼兒身心發育造成潛在影響。

王惠美說，過去都說小時候胖不是胖，現在卻發現會有一半的孩子會一直胖下去，更會大大影響孩子的身心靈，縣府由衛生局結合教育處啟動優化彰化縣幼兒園餐食品質營養，針對縣內公私立347所幼兒園制定精進策略，為幼兒營養把關。

與會的公衛營養專家輔仁大學教授曾明淑表示，幼兒時期均衡攝取六大類食物，獲得優質的蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質等營養素非常重要，營養均衡度不夠，會對幼兒的身心發育造成潛在影響，因此家長與幼兒園都需要多加把關。

衛生局表示，幼兒園餐食中，主食應至少有3分之1的未精製的全穀雜糧，也建議每天2天至少供應240CC的牛奶，而且含糖飲料及含咖啡因飲品對幼兒健康也沒有幫助，為改善縣內幼兒園餐食營養失衡問題，將由營養師到幼兒園實地訪視，提供營養問題改善建議，