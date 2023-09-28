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台中東區LaLaport停車有解 公兒30停車場今上梁

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
東區公兒30停車場，今天舉行上梁典禮。圖／交通局提供
東區公兒30停車場，今天舉行上梁典禮。圖／交通局提供

「台中市東區公兒30地下停車場新建工程」今舉行上梁典禮，台中市交通局長葉昭甫說，台中車站周邊停車需求大增，大智路打通後帶來商業效應，興建地上一層、地下三層立體停車場，地面層打造共融公園，預計明年啟用。

「台中市東區公兒30地下停車場新建工程」原是立德街公有平面停車場，市府爭取前瞻計畫補助，改為公園式立體停車場，投入3億5900萬元。可容納汽車格208席、機車格309席，疏解周遭停車需求。

停車場主體結構已完成，今日舉行上梁典禮。

東區公兒30地下停車場新建工程基地，距台中車站約600公尺、日系大型商場LaLaPort約750公尺，周遭還有忠孝夜市、建國市場及百貨公司，停車需求高。

公兒30停車場地上一層社區活動中心外觀如火車頭及車廂，公園地面抬高與挑空，讓室內停車場明亮、通風條件，具備環保與創新的地下停車場。

東區公兒30停車場，地上一層是公園，地面抬高，讓停車場明亮通風。圖／交通局提供
東區公兒30停車場，地上一層是公園，地面抬高，讓停車場明亮通風。圖／交通局提供

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