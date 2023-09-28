台中祭孔大典展現女力 首度32名女童表現出乎意料

台中市一年一度的祭孔大典，首度有女佾生表演，協辦的力行國小學務主任陳祥裕透露，今年招收佾生，女生反應比男同學熱烈，整體表現出乎意料的好。

台中在孔廟舉行祭典活動，副市長王育敏擔任正獻官，以古禮瘞毛血、迎神、八佾舞及三獻禮等34道儀節獻祭，吸引上千民眾到場觀禮。

今年首度開放32名五年級女學生擔任佾生，民政局長吳世瑋說，提升佾舞的多元性與平等性，彰顯孔子「有教無類」及「中庸之道」的思維，讓儀禮文化的傳承更加全面。

力行國小演出的女佾生珍惜表演機會，認真排演，整體表現出乎意料的好，也讓男佾生更專心，減少調皮搗蛋的情形。

孔廟所長李書華說，祭典全程搭配國語、英語、日語翻譯，台中科技大學外語中心美籍教師杭特擔任英語司儀，他說很高興台中市孔廟給他機會，在台灣留下難得的文化體驗。