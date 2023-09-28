台中治安評比第一 盧秀燕邀民上臉書留言為警喝采

2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」成績出爐，台中市去年治安客觀數據大幅改善，首度拿下全國第一；市長盧秀燕今表示，感謝全體警察、市民、市府團隊，「三合一」齊心協力，才贏得全國治安評比第一名的好成績，真的相當高興，讓台中成為一個「安全、安心」的幸福宜居城市。

盧秀燕更提到，今邀請大家至她的臉書留言，為台中市警察喝采，期許台中治安持續努力加油，後續將從這些留言的民眾中，抽出3份總統等級「國慶大禮」，藉此向警察同仁、市民朋友表達感謝。

盧秀燕表示，台中市最近喜事連連，昨天台中市在「治安」項目的評比拿下第一名，是她最開心的事，不僅是六都第一，而是全國22縣市中的第一名。

盧秀燕說，過去台中市治安不太好，甚至被譏笑為「慶記之都」，是全體警察和市民都視為奇恥大辱，近來全力要雪恥，特別感謝全體警察同仁、市民朋友及市府團隊，「三合一」齊心協力，共同維護治安、打擊犯罪，才有贏得全國治安評比第一名的好成績，真的相當高興，感謝大家共同付出。

盧秀燕最後再次感謝所有警察同仁，這幾年來日以繼夜、非常辛苦地守護城市、打擊犯罪，也謝謝市民朋友的配合，市府不會因此自滿或掉以輕心，會繼續努力，讓台中成為一個「安全、安心」的幸福宜居城市。