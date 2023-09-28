王瓊玲編劇「台灣版大禹治水」 明華園歌仔戲「八堡圳傳奇」彰化公演

「做戲的人，都是用自己的生命在演別人的故事」。明月當空，秋風微涼。彰化員林的「圓林園」，青翠的大草坪上，矗立著明華園嶄新又華麗的大舞台。

從傍晚6點到深夜11點45分，燈光、音效、樂隊、演員、舞者、導演、編劇、專業指導老師。一次次的精雕細琢，一遍遍地走位排練，沒有人喊累、沒有人鬆懈。只為了彰化建縣300年的慶祝活動。我們詮釋台灣偉大的水利工程奇蹟—八堡大圳的故事，向無怨無私、開創家園的祖先們致敬。

王瓊玲與孫翠鳳合影。（圖／王瓊玲提供）

（圖／王瓊玲提供）

華園戲劇總團特地為彰化縣打造獨特的大戲《八堡圳傳奇》，由陳勝福團長擔任藝術總監、陳昭賢執行長擔任製作、無敵小生孫翠鳳老師領銜主演、並與知名編導黃致凱、文學小說作家國立中正大學中文系教授王瓊玲聯手擔任共同編劇，更出動300位演員，到彰化一同演出。故事取材自流經18個鄉鎮、灌溉面積廣達2.14萬公頃的彰化母親河八堡圳開鑿過程所改編，藉由虛擬的角色，象徵為建圳犧牲奉獻的無名英雄們，如何同心協力為開鑿水圳付出，完成這項讓彰化成為台灣米倉的重大水利工程。

時間與地點: 9/29(五)晚上7點彰化員林的「圓林園」。 10/1(日)晚上7點彰化縣立體育館。