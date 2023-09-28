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潛水媽登玉山祈福 登頂前一刻雨停突現光芒信徒感動大哭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨晚回宮安座。圖／浩天宮提供
台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨晚回宮安座。圖／浩天宮提供

台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨晚回宮安座，昨天清晨26人帶著媽祖要登玉山頂前，山上下雨，登頂前一刻，突然雨停天晴，山頂出現光暈後萬丈光芒，一名女信徒感動大哭，眾人在山上待一小時，帶媽祖下山後，山頂又下雨。

今年是潛水媽第8年登玉山祈福，前天中午1點30分，登山隊長童宗裕及26名隊員在臨時行宮舉行團拜儀式後，由浩天宮管理委員會副總幹事楊維智等人，帶著媽祖、千里眼、順風耳等神像出發。

楊維智表示，前天晚上10點準備起登，昨天清晨4點駐駕排雲山莊，7點30分攻頂，將抵達山頂前山區下雨，眾人穿雨衣，看到一群人從山頂走回，他們說原本要看日出，但山頂下雨，沒看到日出，也提醒潛水媽祈福隊員，對山頂氣候不要有太大期望。

楊維智說，眾人背著媽祖神像攻頂前一刻，山頂突然雨停，先出現光暈，再出現光芒萬丈，眾人到山頂後興奮呼叫，一名60多歲女性隊員更感動大哭，直說神奇；眾人在山頂待一小時後下山，下山不久，無意間回頭望，看到山頂又下雨。

浩天宮臉書粉專記錄這一刻：「潛水媽和千里眼與順風耳接近山頂時，烏雲已被劃開，瞬間天晴，更放出神光」，粉專強調「信則靈，不信則零」。

台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨天清晨登頂前，突然停雨出現日暈。圖／浩天宮提供
台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨天清晨登頂前，突然停雨出現日暈。圖／浩天宮提供
台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨天清晨登頂前，突然停雨出現日暈和光芒。圖／浩天宮提供
台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨天清晨登頂前，突然停雨出現日暈和光芒。圖／浩天宮提供

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