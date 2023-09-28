潛水媽登玉山祈福 登頂前一刻雨停突現光芒信徒感動大哭

台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨晚回宮安座，昨天清晨26人帶著媽祖要登玉山頂前，山上下雨，登頂前一刻，突然雨停天晴，山頂出現光暈後萬丈光芒，一名女信徒感動大哭，眾人在山上待一小時，帶媽祖下山後，山頂又下雨。

今年是潛水媽第8年登玉山祈福，前天中午1點30分，登山隊長童宗裕及26名隊員在臨時行宮舉行團拜儀式後，由浩天宮管理委員會副總幹事楊維智等人，帶著媽祖、千里眼、順風耳等神像出發。

楊維智表示，前天晚上10點準備起登，昨天清晨4點駐駕排雲山莊，7點30分攻頂，將抵達山頂前山區下雨，眾人穿雨衣，看到一群人從山頂走回，他們說原本要看日出，但山頂下雨，沒看到日出，也提醒潛水媽祈福隊員，對山頂氣候不要有太大期望。

楊維智說，眾人背著媽祖神像攻頂前一刻，山頂突然雨停，先出現光暈，再出現光芒萬丈，眾人到山頂後興奮呼叫，一名60多歲女性隊員更感動大哭，直說神奇；眾人在山頂待一小時後下山，下山不久，無意間回頭望，看到山頂又下雨。