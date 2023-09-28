聽新聞
test
0:00 / 0:00
潛水媽登玉山祈福 登頂前一刻雨停突現光芒信徒感動大哭
台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨晚回宮安座，昨天清晨26人帶著媽祖要登玉山頂前，山上下雨，登頂前一刻，突然雨停天晴，山頂出現光暈後萬丈光芒，一名女信徒感動大哭，眾人在山上待一小時，帶媽祖下山後，山頂又下雨。
今年是潛水媽第8年登玉山祈福，前天中午1點30分，登山隊長童宗裕及26名隊員在臨時行宮舉行團拜儀式後，由浩天宮管理委員會副總幹事楊維智等人，帶著媽祖、千里眼、順風耳等神像出發。
楊維智表示，前天晚上10點準備起登，昨天清晨4點駐駕排雲山莊，7點30分攻頂，將抵達山頂前山區下雨，眾人穿雨衣，看到一群人從山頂走回，他們說原本要看日出，但山頂下雨，沒看到日出，也提醒潛水媽祈福隊員，對山頂氣候不要有太大期望。
楊維智說，眾人背著媽祖神像攻頂前一刻，山頂突然雨停，先出現光暈，再出現光芒萬丈，眾人到山頂後興奮呼叫，一名60多歲女性隊員更感動大哭，直說神奇；眾人在山頂待一小時後下山，下山不久，無意間回頭望，看到山頂又下雨。
浩天宮臉書粉專記錄這一刻：「潛水媽和千里眼與順風耳接近山頂時，烏雲已被劃開，瞬間天晴，更放出神光」，粉專強調「信則靈，不信則零」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言