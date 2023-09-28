中秋連假明開跑 台中重要道路管制看這裡

明天就是為期3天的中秋節連假，台中市警局豐原、大雅分局針對轄內國道一號、台74線快速道路等路段規畫警力，並運用科技執法，取締違規車輛；警方也呼籲，連假期間將加強交岔路口10公尺及併排違規停車等執法，以維持道路通暢、行車安全。

豐原警分局指出，轄內省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，除派員警及義交加強交通疏導，建議民眾如遇車多行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

一、豐原市區往豐原交流道

(一) 北上：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

2. 於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

(二) 南下：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。

2. 於豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線。

3. 於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74線。

二、豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

三、豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

另，大雅警分局將出動220名警力執行交通疏導勤務，規劃於國道一號大雅交流道、國道四號潭子交流道、台74線快速公路、台3線及台10線運輸路線等，台鐵栗林車站、潭子車站及頭家厝車站，編排員警執行交通疏導工作，並利用科技設備監控車流狀況，維持交通順暢。