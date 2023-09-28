快訊

首艘國造潛艦！蔡總統上午為海鯤艦擲瓶 國防部保密稱全艦為「7-11」

連假行情開跑！台股早盤一度漲逾百點 有望上攻16,400點

老牌私校拚生存 補教名師入主專輔、砸錢能起死回生？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假明開跑 台中重要道路管制看這裡

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
為期3天中秋節連假，台中市警局豐原、大雅分局針對轄內國道一號、台74線快速道路等路段規畫警力，並運用科技執法，取締違規車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供
為期3天中秋節連假，台中市警局豐原、大雅分局針對轄內國道一號、台74線快速道路等路段規畫警力，並運用科技執法，取締違規車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供

明天就是為期3天的中秋節連假，台中市警局豐原、大雅分局針對轄內國道一號、台74線快速道路等路段規畫警力，並運用科技執法，取締違規車輛；警方也呼籲，連假期間將加強交岔路口10公尺及併排違規停車等執法，以維持道路通暢、行車安全。

豐原警分局指出，轄內省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，除派員警及義交加強交通疏導，建議民眾如遇車多行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

一、豐原市區往豐原交流道

(一) 北上：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

2. 於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

(二) 南下：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。

2. 於豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線。

3. 於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74線。

二、豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

三、豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

另，大雅警分局將出動220名警力執行交通疏導勤務，規劃於國道一號大雅交流道、國道四號潭子交流道、台74線快速公路、台3線及台10線運輸路線等，台鐵栗林車站、潭子車站及頭家厝車站，編排員警執行交通疏導工作，並利用科技設備監控車流狀況，維持交通順暢。

大雅警分局於中秋連續假期執行取締酒後駕車大執法，針對酒後駕車及危險駕駛加強取締，並防制事故發生；加強交岔路口10公尺及併排違規停車等執法，維護行車安全及道路順暢。

為期3天中秋節連假，台中市警局豐原、大雅分局針對轄內國道一號、台74線快速道路等路段規畫警力，並運用科技執法，取締違規車輛。圖／台中市警察局大雅分局提供
為期3天中秋節連假，台中市警局豐原、大雅分局針對轄內國道一號、台74線快速道路等路段規畫警力，並運用科技執法，取締違規車輛。圖／台中市警察局大雅分局提供

中秋節

延伸閱讀

中秋連假東北風影響 吳德榮：下周熱帶擾動成颱機率增至7成

中秋連假前1天估國道湧車潮 國5可能塞到深夜

中秋連假天氣一圖看懂 收假日迎首波東北季風「氣溫降6度」

桃園大溪老街知名景點多 中秋連假暢遊替代道路看這裡

相關新聞

中秋連假明開跑 台中重要道路管制看這裡

明天就是為期3天的中秋節連假，台中市警局豐原、大雅分局針對轄內國道一號、台74線快速道路等路段規畫警力，並運用科技執法，...

台中牛排館勞資爭議 雇主允10月3日給付積欠薪資

台中牛排館日前爆發雇主積欠勞工薪資爭議，勞工局今天第2次調解，調解會中雇主已就積欠薪資金額確認並約定10月3日給付，屆時...

草屯「永恆的街景」？ 單車占車位停10年

南投鎮草屯市區停車一位難求，太平路卻有2輛舊單車長期占機車格位，Google街景圖更發現，早在2011年就遭單車占用，2...

員林車站都更招商 地上權增為70年

台鐵員林站閒置空間多，台鐵局宣布重啟員林車站都更招商，範圍擴大為西側商業區以及橋下商業空間，總樓地板開發面積約1.5萬坪...

台中長照論壇 談引進AI運用

台中長照論壇昨登場，台中市副市長王育敏說，台中市在全國長照滿意度調查連續三年六都第一，透過長照論壇產官學專家對話，探究多...

再生能源發電 中市部分用電大戶未設

太陽光電發電總裝置容量，台中市僅居六都第三。台中審計處決算報告指出，部分用電大戶逾時未設置再生能源發電設備，另外去年列管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦