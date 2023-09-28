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草屯「永恆的街景」？ 單車占車位停10年

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
草屯鎮太平路機車停車格，長期放置2輛單車，不論Google街景更新、歲月更迭，它們都在。記者賴香珊／攝影
草屯鎮太平路機車停車格，長期放置2輛單車，不論Google街景更新、歲月更迭，它們都在。記者賴香珊／攝影

南投鎮草屯市區停車一位難求，太平路卻有2輛舊單車長期占機車格位，Google街景圖更發現，早在2011年就遭單車占用，2014年又多了一輛單車，兩輛單車經過10年至今仍在原處，網友狠酸成了草屯鎮「永恆的街景」。

南投臉書社團最近熱烈討論，草屯鎮太平路二段一排機車停車格，其中2輛單車一紅、一籃，紅色單車老舊鏽蝕、車胎沒氣，藍色單車車況較新，共通點是占用機車停車格內，幾乎沒移動過，也沒有公部門清理。

有網友更指出，Google街景圖已經多次更新，但這2輛單車始終保持不變，且早在2011年就出現，而當時只有1輛，2014年又多了紅色單車，之後似乎沒再移動過，至今仍停在原處，不論歲月更迭，它們都在。

南投縣是全台唯一還未實施路邊停車格收費縣市，許多車輛長期占用停車位，市區汽機車停車格有限，停車格周轉率又低，導致違規停車嚴重，這兩輛腳踏車加入占用停車格的行列，而且一停就是10年。

網友質疑，這兩輛單車根本是附近店家或住戶用來占停車格用，甚至狠酸是「永恆的街景」，不少人認為警方、公所、環保局應出面移除；警方說，機車停車格可停腳踏車，警方無法可罰，若腳踏車老舊被認為是廢棄物，應通報環保單位移除。

南投縣環保局說，廢棄車輛處理要點僅針對汽車及機車，未規範腳踏車，將研擬補正納入，會先依民眾提供資料，到現場了解，若確認這兩輛單車成廢棄物，將通知草屯鎮清潔隊協助移置。

單車 南投 腳踏車

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