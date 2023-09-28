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員林車站都更招商 地上權增為70年
台鐵員林站閒置空間多，台鐵局宣布重啟員林車站都更招商，範圍擴大為西側商業區以及橋下商業空間，總樓地板開發面積約1.5萬坪，設定地上權從50年增加到70年，降低投資成本，已有百貨業者、長照樂齡宅業者感興趣，希望帶動周邊生活機能。
彰化縣建設處長劉玉平說，員林車站2019年曾招商，因疫情沒有成功，員林是南彰化整體成長最快速的地方，員林市和周邊鄉鎮人口超過20萬人，足以支撐百貨商場營運，員林商業區土地每坪超過45萬，台鐵以較低成本讓開發商取得土地，能投入更多經費在開發及管理。
台鐵昨在彰化縣府辦招商說明會，台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘說，員林站是中部首先高架化車站，是台鐵一等站，每天逾1.6萬人次進出，加上員林大道外環道及184頃重劃區，帶動生活機能，有穩定人流。
劉睿紘表示，員林車站都更招商，可作為商場、百貨、影城、辦公大樓、旅館、住宅等，也可建住商複合型大樓。原開發只有西側商業區，但評估認為無法帶動車站商業空間，這次納入高架橋下空間作為商業使用，共約2.7公頃。
員林站都市更新招商土地，房地產業者認為區位佳，條件也合理，但整體過於狹長，業者認為後站道路只有6米，不利開發。但顧問公司指出，會與縣府協調，未來變更為12米計畫道路不無可能；開發權利金共3千萬元，營運權利金算下來每坪不到20萬元，具有利條件。
2016年台中鐵路高架化，啟用台中新站；周邊空間2018年由德昌營造得標，命名為「台中驛鐵道文化園區」，共2.9公頃，以台中車站新、舊站為核心，不定期推出藝文活動，讓車站不僅具疏運功能，更成為聚集人潮的新據點，是車站空間開發成功案例。
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