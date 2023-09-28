台中長照論壇 談引進AI運用

台中長照論壇昨登場，台中市副市長王育敏說，台中市在全國長照滿意度調查連續三年六都第一，透過長照論壇產官學專家對話，探究多元長照議題與AI照護發展趨勢；其中，對於台灣將邁入超高齡社會，規畫「AI應用智慧長照」專題探討，台中長照服務將引進AI人工智慧系統，提升長照力。

這場論壇探討專題一「長照政策發展與成果分享─以使用者需求為核心」，專題二「AI應用智慧長照」探究導入AI人工智慧的產業發展策略，吸引近250名全國長照實務界、學術界人士參與。

衛福部政務次長李麗芬說，政府推動長照2.0，目前服務涵蓋率達76%，逾47萬人接受服務，政府持續布建社區、住宿資源，今年核定新的住宿機構獎助計畫，持續投入101億元預算，盼在2026年以前增加6500床。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市邁入高齡化社會，台中市府團隊推動多項簡政便民的創新措施，天下雜誌、康健雜誌及遠見雜誌等全國長照滿意度調查結果顯示，台中連三年勇奪六都之冠，不論是長照政策滿意度或城市長照力大調查，甚至高齡政策與設施表現滿意度調查皆為六都第一。

他指出，盼透過這場論壇分享長照政策推動成果，並探討AI如何運用在長照，營造高齡友善的支持環境，逐步實現「富市台中．新好長照」的願景。