再生能源發電 中市部分用電大戶未設

太陽光電發電總裝置容量，台中市僅居六都第三。台中審計處決算報告指出，部分用電大戶逾時未設置再生能源發電設備，另外去年列管特定工廠1802家，著手設置屋頂型太陽光電70家，僅9家完成，要求市府改善。市府指出，逾時用電大戶共裁罰9件，議員說，法令規範自相矛盾，綠電不穩、舊建物屋頂不利增設光電設備，籲市府跨局處研議對策。

台中審計處指出，用電大戶再生能源發電設備期已逾期，但用電大戶逾時仍未設，市府裁罰並通知限期改善，未見大幅進步；特定工廠設置屋頂型太陽光電完成率只有0.5%，經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，市府公有房舍也未達2%的標準，市府並未帶頭示範。

審計處也發現，稽查指定能源用戶的營業場所，市府偏重稽查市區，同一年有一家查兩次，稽查地區重疊性高，未發揮稽查嚇阻效果。

市議員楊大鋐說，不少廠商反映，再生能源規定不明確、甚至互相矛盾。中央要求用電大戶依規定設光電設備，但建物雜項執照須符合結構安全，現有廠房屋頂結構難承受。特定工廠業者解釋，早期廠房為屋頂雨漏式，如為設太陽光電設備要拆屋划不來，只能無奈受罰。

經發局指出，2016年起陸續公告用電契約800瓩以上為用電大戶，列管569家，其中200家已設置再生能源發電設備，裝置容量達111MW，95家採節電替代方案，累積節電量逾1.1億度；119家經輔導後降載已解除列管，155家申辦展延。

針對特定工廠，經發局表示，部分廠家如砂石場無法設置光電設備，會要求廠商節電、降載，根據廠房條件展現節能減碳的態度，如不理不睬，未來會加重罰金。