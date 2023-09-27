移除日月潭魚虎球 單日抓6千多尾破紀錄

魚虎孵化的幼魚會集結成一團團「魚球」，主要集中5、6月出現，但目前日月潭仍有魚虎幼體現蹤，南投縣府委外防治人員18日移除3780尾，今天再度電撈到6323尾，破單日紀錄。

時序入秋，日月潭「魚虎球」再現，長期關心日月潭魚況、水情的「日月潭一等高」臉書（Facebook）粉絲專頁李姓釣客日前一次抓到1000多尾體長2、3公分的小魚虎，讓他直呼頭一次遇到；他說，這種2、3公分體長的小魚虎應是5、6月出現，推測可能氣候有影響。

南投縣政府農業處林務保育科長張景富說，魚虎幼體主要集中5、6月孵化，前一陣子又有成魚繁殖，可能是同個體第2次生產，也可能是有成魚直到目前才第1次繁殖、孵化，他不確定成因，但去年也出現同樣現象，9、10月出現第2批魚球，但這陣子魚球數量會較少。

由於目前仍有魚虎幼體出現，縣府持續委外執行移除作業，上週單日移除3780尾，其中3230尾是出生不久的魚虎幼體；防治人員今天再度出擊，一整天移除6323尾小魚虎，大幅超越上次單日紀錄，縣府指出，持續密切注意魚虎「二次抱卵」情形，若有發現就會電撈。

根據農業部資料，小盾鱧別名魚虎、紅線鱧，最大體型可逾1.3公尺，體重可達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類，魚類、甲殼類、兩棲類、小型爬蟲類、鳥類及小型哺乳類等，都是捕食對象。