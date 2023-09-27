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台南用科學防疫 黃偉哲走入校園培養登革熱防治小尖兵

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天與永康國小環境教育教學團隊合作，進行環教科普，培養登革熱防治小尖兵。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲今天與永康國小環境教育教學團隊合作，進行環教科普，培養登革熱防治小尖兵。圖／南市教育局提供

台南登革熱疫情嚴峻，市長黃偉哲今天與永康國小環境教育教學團隊合作進行環教科普，透過有趣的互動方式與學童一起認識登革熱防治，並把防疫生活小知識，帶回家裡分享，也能在中秋連假期間帶領家人一起檢視環境，了解登革熱相關症狀，一旦有症狀應盡速就醫，成為「登革熱防治小尖兵」。

黃偉哲除與學生互動，宣導重要登革熱防治觀念，更上台主持有獎徵答，剛學習過相關知識的孩子信心滿滿爭相搶答，場面熱烈。黃偉哲也鼓勵學生從巡視家裡環境做起，與家人一同將有積水疑慮的容器與物品清潔乾淨，如有防治困擾，可利用台南市登革熱防治專線06-3366366或加入台南健康共照雲獲得相關訊息。

現場也帶領學生認識登革熱確診症狀，如發燒、頭痛、肌肉痛等，並提醒身邊若有人出現登革熱症狀，應給予鼓勵而非責罵，並提醒對方盡速就醫。

友達宇沛利用科學方法作為登革熱防疫，今與台積電慈善基金會的環教科普合作，在永康國小進行防治登革熱的科普活動，將登革熱防治從校園內化後帶回住家與家人一起動手改善居家環境。

友達宇沛為友達集團旗下提供綠色永續解決方案專業服務的子公司，致力於以先進水處理科技達成保護環境、降低環境汙染，此次利用微鹼性水技術協助永康國小校園環境的防疫工作，期待能為台南市的科學防疫加分。

永康國小校長洪國展表示，科學防疫和環境教育結合十分具有創意，謝謝台積電慈善基金會長期對第一線教育的經驗支持，讓宣導可以更有趣、貼近學生並更進一步培養學生對登革熱防治的意識，也希望能為疫情嚴重的台南市廣增更多科技的解方。

台南市長黃偉哲今天與永康國小環境教育教學團隊合作，進行環教科普，培養登革熱防治小尖兵。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲今天與永康國小環境教育教學團隊合作，進行環教科普，培養登革熱防治小尖兵。圖／南市教育局提供

登革熱 台南 黃偉哲

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