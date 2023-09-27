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中市最大社宅案明年動工 今成立「廉政平台」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「圓滿好宅」為中市府最大自建社宅案，今成立工程機關採購廉政平台，落實清廉陽光政治。圖／中市府提供
「圓滿好宅」為中市府最大自建社宅案，今成立工程機關採購廉政平台，落實清廉陽光政治。圖／中市府提供

中市府明年社會住宅包括興建、規劃及已完工戶數達一萬戶為目標，並堅持清廉陽光行政，今宣示「台中市『圓滿好宅』社會住宅工程機關採購廉政平台」正式啟動。秘書長黃崇典表示，「圓滿好宅」總經費逾65億，為中市府自辦社宅量體最大項目，成立廉政平台，採購公開透明，導入外部監督，確保工程品質，防止弊端。

「圓滿好宅」基地座落北區肉品市場旁，前年底結束肉品市場屠宰業務，將原有老舊建築物拆除，並將該用地一分為三，規畫改造成「綜合商場」、「社會住宅」及「主題性公園」，展現轉型活化成果，其中「豬事圓滿公園」一期已完工，社宅明年將於原肉品市場拆遷完成後開工。

黃崇典表示，過去肉品市場因屠宰業務造成的噪音及氣味問題，長期影響周邊環境及居住品質，市府推動該原地活化轉型計畫，將肉品市場重新畫分轉型為「綜合商場」、「主題公園」及「社會住宅」，轉型為「鄰聚」公共設施。

「圓滿好宅」社會住宅案設計上將著重開放性，引入公共資源、開放底層空間，店鋪空間除商業類型，亦將結合社福進駐，達成0至99歲全方位照護。「圓滿好宅」社會住宅正辦理前期專業營建管理(PCM)作業，預計明年動工，將規畫 1085 戶居住空間供市民承租。

中市住宅處表示，日前舉辦地方說明會，傾聽當地里民的訴求，並參酌納入規劃設計內調整。隨著今日「圓滿好宅」廉政平台啟動，其專屬網站亦立即上架，即時更新與公開相關工程執行與興辦情形，提供民眾意見反映管道。

「台中市『圓滿好宅』社會住宅工程機關採購廉政平台」今正式啟動，除中市府秘書長黃崇典外，台中高分檢檢察長林錦村、台中地檢署檢察長張介欽、廉政署主任秘書孫治遠、廉政署中調組組長陳德芳、法務部調查局台中市調查處副處長張序立、東海大學教授陳建仁，也共同出席參與。

社會住宅 台中市

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