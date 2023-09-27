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掃除「慶記之都」！台中治安評比首奪全國第一

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」成績，台中市首度拿下全國第一。圖／台中市政府提供
2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」成績，台中市首度拿下全國第一。圖／台中市政府提供

2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」成績今出爐，台中市去年治安客觀數據大幅改善，首度拿下全國第一，掃除「慶記之都」封號。

另台中在「生活品質與現代化」站上六都衛冕者寶座，「環境永續」進步幅度全台最多，蟬聯「生活質感首善之城」。

台中近10年治安排名都在全國前十名，市長盧秀燕5年前上任後，台中治安成績排名穩定爬升，2021年、2022年穩居全國第三，今年更一舉奪冠，正式洗刷「慶記之都」的汙名。

警政署統計，近5年台中整體刑案發生數下降20%，每10萬人人口指標犯罪數六都最低、2023年執行掃黑移送件數六都第一、重大暴力犯罪破獲率100%、槍擊案發生六都最低，中央評核安居緝毒專案六都的「六冠王」。

「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」從115個細指標，分12個競爭力面向進行評選，有別6月「縣市長施政滿意度民調」的軟指標，最新公布的「縣市總體暨永續競爭力調查」以各縣市施政統計數據為主，凸顯城市的硬實力。

2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」成績，台中首度拿全國第一。圖為10年來的治安排名。／台中市政府提供
2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」成績，台中首度拿全國第一。圖為10年來的治安排名。／台中市政府提供

台中市 盧秀燕 槍擊

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