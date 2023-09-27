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台中大甲溪發電廠馬鞍壩護生態 上千尾溪哥、石礗魚苗放流

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台電公司大甲溪發電廠今天上午放流8000尾溪哥、石礗魚苗，讓孩子以行動學習環境教育。圖／台電公司提供
台電公司大甲溪發電廠今天上午放流8000尾溪哥、石礗魚苗，讓孩子以行動學習環境教育。圖／台電公司提供

為維護大甲溪河川生態環境平衡，台電公司大甲溪發電廠每年辦理魚苗放流活動。廠長劉演鎮說，電業發展應兼顧環境永續發展，以水力廠來說，魚苗放流可以維持水庫水質潔淨與河川生態平衡，今天上午放流8000尾溪哥、石礗魚苗，讓孩子以行動學習環境教育。

今天上午，廠長劉演鎮、電廠人員與地白冷國小、德芙蘭國小及和平國中師生等近百人，在馬鞍壩左岸進行魚苗放流活動。

劉演鎮指出，水壩魚梯雖然可以讓魚群回溯，但放流魚苗可更具體、實際增加在地魚群數量，且邀請學童一同參與魚苗放流活動，藉由親手送小小魚苗回家，為大甲溪注入新生命的實體行動，將生態保育觀念自小扎根。

大甲溪發電廠指出，本次放流魚苗計有大小適中的溪哥、石礗等共計8000尾，以維護水庫生態平衡。

1997年起，電廠每年輪流於天輪壩、馬鞍壩與德基水庫等地放流在地魚種，例如：草魚、鰱魚、鯉魚、溪哥、台灣鯝魚及石賓等，截至去年共計放流83萬4600餘尾。

台電公司大甲溪發電廠今天上午放流8000尾溪哥、石礗魚苗，讓孩子以行動學習環境教育。圖／台電公司提供
台電公司大甲溪發電廠今天上午放流8000尾溪哥、石礗魚苗，讓孩子以行動學習環境教育。圖／台電公司提供
台電公司大甲溪發電廠今天上午放流8000尾溪哥、石礗魚苗，讓孩子以行動學習環境教育。圖／台電公司提供
台電公司大甲溪發電廠今天上午放流8000尾溪哥、石礗魚苗，讓孩子以行動學習環境教育。圖／台電公司提供

水庫 水質 台電 生態保育

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