台中新社首間親子館與公托開幕 收托28名嬰幼兒

台中市新社區首間親子館和首家公托，今天同步開幕，台中市社會局長廖靜芝開心為新社兩個第一揭幕，歡迎爸爸、媽媽預約使用親子館、報名全國最平價的公托。新社公托收托28名0至2歲嬰幼兒，收托時間周一至周五，上午8點至下午6點，月費僅7000元。

今天上午由廖靜芝與立法委員江啟臣、市議員吳振嘉、新社區長林淑惠等人到場揭幕，市府力推平價生養，公托月費7000元，家長負擔全國最低，生育津貼從1萬元加碼到2萬元，幫助更多年輕爸媽在台中成家立業。

新社親子館暨公托位在新社多功能綜合商業大樓2樓，親子館有免費的專業課程、圖書教玩具借閱和遊戲空間，地址位於人口密集、交通便利處。

廖靜芝致詞表示，親子館暨公托原為新社、復盛、中正3里的聯合里辦公室、視聽教室與研習展示空間，感謝新社區公所、3位里長和里民，支持友善育兒，割愛釋出空間。

新社公托採日間托育，由專業托育人員照護28名0至2歲嬰幼兒，收托時間為周一至周五，上午8時到下午6時，每月收費7000元，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

社會局提到，新社以香菇聞名，因此親子館除設計香菇當吉祥物外，親子館內還有一朵大杏鮑菇玩具櫃；規畫閱讀區、美術區、大肢體活動區、益智操作區、角色扮演區，館舍空間更有童趣，讓入館孩童從小認識家鄉特色。

親子館提供0至6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱等福利服務，服務時間為周二至周日上午9時至5時，更多訊息歡迎至台中市育兒資源網，網址：https://parent-child.taichung.gov.tw/。