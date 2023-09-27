彰化警察看板人物現身說法 當年槍林彈雨攻堅成為破格升遷英雄

彰化縣警察局警察故事館配合彰化縣建縣300年，舉辦看板人物實境秀「戲說福仁特展活動」，退休警察林福仁分享自己在槍林彈雨中驚險故事，他也鼓勵年輕員警，當警察要有工作熱枕，很多破案線索藏在細節中，他從警31年，非常享受破案時的快樂，也很有成就感。

警察故事館看板人物實境秀今天登場，彰化縣警局長張國雄、員林市市長游振雄、員林警友辦事處主任邱志成、員林分局分局長葉文啓等人與會，由林福仁分享從警故事，退休警官何芳棋、倪宗英也退而不休，在故事館內擔任解說導覽志工，為大家導覽介紹故事館內收藏的文物。

林福仁今天分享他曾二次破格升遷的故事，在擔任霹靂小組成員時，曾參與過在彰化市查緝槍擊要犯攻堅任務，當時爬圍牆進入攻堅時，槍擊要犯竟丟出手榴彈引發爆炸，林福仁說，當時在槍林彈雨中，根本不知自己已受傷，還是冒著生命危險攻堅，等衝入後才發現其中一名槍擊要犯已中彈身亡，另一人中彈昏迷，他自己也被手榴彈碎片炸到流血被送醫急救，那次槍戰，在歹徒藏匿處共留下雙方三百多發彈殼。

歷任保安警察隊小隊長、分隊長等職的林福仁有一次查到一名通緝犯疑似藏有槍枝，他在查緝過程中相當投入，甚至夢到嫌犯逃走了，隔天馬上跟長官報告，帶隊直搗佈線已久的通緝犯住處，原本組員進去搜查沒查到有槍械，他不放棄再搜第二次，最後在廚房旁的暗房中發現火力強大的地下兵工廠，甚至查到烏滋衝鋒槍、霰彈槍等30多把槍械，也因此破格升遷。

林福仁說，當警察要保有工作熱枕，並保有敏銳的觀察力，而且得時時高度警戒，才能保有自身安全。