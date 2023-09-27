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台中太平凌亂路口三角地 變身後令人眼睛一亮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區的東平路、中興東路，與成功東路交叉路口美麗變身，令人眼睛一亮。圖／台中市政府提供
台中市太平區的東平路、中興東路，與成功東路交叉路口美麗變身，令人眼睛一亮。圖／台中市政府提供

台中市太平區的東平路、中興東路，與成功東路交叉路口，是重要的交通要道，以往路口的一塊三角地十分凌亂，也有礙觀瞻，但經市府建設局綠美化，並把圍籬打開，最近它美麗變身，讓經過的市民眼睛為之一亮。

建設局人員在美化工程前實地勘查，發現三角地內荔枝椿象嚴重，部分喬木因不當修剪、截斷矮降，導致中空腐朽、樹體殘缺，因此他們後來移除了生長不良及無保留價值喬木，新植台灣櫸木10株，並設置步道，也把保留下來的3株荔枝樹重新疏枝及修剪，並減少荔枝椿象問題，其餘空間則設置環狀人行步道及舖植草坪等方式，提供了開闊的綠地空間。

因為這樣的改造，還增加了景觀照明系統、澆灌系統及休憩座椅等，且預留後續設置Ubike位置，工程已於8月底完工，將原先地方詬病的一處閒置空間改善為明亮整潔的綠地空間。

建設局長陳大田說，市長盧秀燕重視公園綠地休憩環境，未來還會持續針對地方的凌亂綠地，以美樂地計畫改造，以符合地方民眾期待，也優化市容景觀。

台中市太平區的東平路、中興東路，與成功東路交叉路口美麗變身，令人眼睛一亮。圖／台中市政府提供
台中市太平區的東平路、中興東路，與成功東路交叉路口美麗變身，令人眼睛一亮。圖／台中市政府提供
台中市太平區的東平路、中興東路，與成功東路交叉路口原本的圍籬拆了。圖／台中市政府提供
台中市太平區的東平路、中興東路，與成功東路交叉路口原本的圍籬拆了。圖／台中市政府提供

綠美化 台中市 盧秀燕

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