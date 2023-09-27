台中太平凌亂路口三角地 變身後令人眼睛一亮
台中市太平區的東平路、中興東路，與成功東路交叉路口，是重要的交通要道，以往路口的一塊三角地十分凌亂，也有礙觀瞻，但經市府建設局綠美化，並把圍籬打開，最近它美麗變身，讓經過的市民眼睛為之一亮。
建設局人員在美化工程前實地勘查，發現三角地內荔枝椿象嚴重，部分喬木因不當修剪、截斷矮降，導致中空腐朽、樹體殘缺，因此他們後來移除了生長不良及無保留價值喬木，新植台灣櫸木10株，並設置步道，也把保留下來的3株荔枝樹重新疏枝及修剪，並減少荔枝椿象問題，其餘空間則設置環狀人行步道及舖植草坪等方式，提供了開闊的綠地空間。
因為這樣的改造，還增加了景觀照明系統、澆灌系統及休憩座椅等，且預留後續設置Ubike位置，工程已於8月底完工，將原先地方詬病的一處閒置空間改善為明亮整潔的綠地空間。
建設局長陳大田說，市長盧秀燕重視公園綠地休憩環境，未來還會持續針對地方的凌亂綠地，以美樂地計畫改造，以符合地方民眾期待，也優化市容景觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言