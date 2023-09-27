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潭雅神綠園道自行車道地圖南北顛倒 中市觀旅局：直覺式設計
台中市是單車族熱愛城市之一，有知名潭雅神綠園道、東豐與后豐自行車道，其中潭雅神自行車道地圖標示南北顛倒，造成外地遊客往反方向前進，越騎越遠，向民代陳情。中市觀旅局說，導覽地圖採直覺式設計，依使用者面對方向來標示，民眾無須轉方向尋找北方，將持續優化騎乘環境。
台中市議員周永鴻接獲民眾反映，潭雅神綠園道8公里處的和平場站告示牌南邊標示在上方，和一般地圖告示北邊在上配置相反，導致綠園道路徑方向相反。
有遊客看告示需要費一番功夫釐清自己現在位置，還有人因此迷路，反方向前進，越騎越遠。
周永鴻要求觀旅局盤點潭雅神綠園道沿線的地圖和告示牌，如有方位相反或指示不清都須更新，以迎接中秋和雙十連假帶來的觀光潮，讓外地遊客一目了然。
台中市觀旅局表示，該處導覽圖南邊配置在上方，是因使用者看向導覽圖面時，會面向南方，因此採「直覺式設計」，依使用者面對方向來標示，與傳統地圖上方統一指向北方有所不同，使用者不必轉方向尋找北方，這也是目前進行工程設計時，審查委員常提醒的部分。
觀旅局允諾，持續檢視潭雅神綠園道沿線導覽圖和告示牌正確性，持續優化騎乘環境，提供遊客更優質的休憩空間。
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