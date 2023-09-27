中市府中秋連假懶人包上線 服務專區還有月餅地圖

中秋連假將至，中市府數位治理局今天公布「中秋連假服務專區」，市民可以上專區查詢交通、旅遊及活動等資訊，其中還有「台中月餅地圖」，讓民眾輕鬆尋找心儀月餅。

市府數位治理局長林谷隆表示，3天中秋節連假，市府總動員舉辦多項活動，要給市民精彩假期，數位局整理原本分散的資訊，彙整成專區，提供市民與旅客便利查詢的管道，用數位力量誠摯邀請在外求學、工作的台中人回家，更歡迎全國民眾來台中旅遊。

林谷隆指出，專區中，市民可以找到「2023台中國際踩舞嘉年華」及各區中秋晚會詳細活動資訊，並提供一份「台中月餅地圖」，幫助市民尋找心儀月餅；對於熱愛烤肉的市民，更提供合法場地資訊，確保民眾在佳節中輕鬆掌握市政資訊、享受歡樂時光。

數位局說明，「中秋專區」規劃交通、活動、服務、旅遊及1999一碼通5大單元，民眾出門旅遊、參加活動、送禮、烤肉都可線上查詢，目前專區已上架，相關內容於連假期間也會持續滾動更新，歡迎市民多加利用，前往市府官網「中秋連假服務專區」查詢。