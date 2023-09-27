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南投守城橋封閉設便道? 最快2周內有答案

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里守城橋受損封閉，地方盼施設便道未果，但縣府表示，最快2周內完成便道可行性評估。記者賴香珊／攝影
南投埔里守城橋受損封閉，地方盼施設便道未果，但縣府表示，最快2周內完成便道可行性評估。記者賴香珊／攝影

南投埔里守城橋遭卡努颱風重創，橋梁受損變形而封閉，居民出入得繞路，交通不便，地方反映盼施設便橋或便道，至今卻仍無動靜，紛上網抱怨陳情；縣府表示，災害復建工程已獲核定，後續將發包工程，最快2周內完成便道可行性評估。

卡努颱風上月4日重創南投，埔里守城橋也因眉溪溪水暴漲，橋墩受損下陷約20公分，橋面嚴重變形，封閉禁行至今；但守城橋是大湳、牛眠、蜈蚣等里的重要聯繫橋梁，周邊上千居民出入、蔬果農產運輸等都靠它，封橋後出入都得繞遠路。

而因守城橋毀損嚴重，縣府評估須全橋改建，上月已向行政院公共工程委員會提報災害復建計畫，預估重建經費2.5億元，待經費核定發包施作，最快2年完工。

但居民指出，守城橋封橋後，只能繞路從眉溪防汛道路接台21線牛眠橋，或改由內埔橋進出，10分鐘路程得增加1至2倍，對外交通不便，上個月就向公所、縣府反映盼設置便道或便橋，但至今仍無下文，引發地方不滿，上網抱怨陳情。

對此，縣府工務處表示，守城橋災害復建工程最近已獲核定，而該工程也涵蓋設置施工時所需的替代道路，也就是便道或便橋，但要等工程發包後才能進行施作，目前已加速辦理委託設計監造技術服務招標，力求可以盡快發包工程。

縣府也表示，前期會以便道的安全性為首重考量，已責成工務處會同顧問公司、中央補助機關共同研議，評估守城橋便道可行性及經費，最快兩周內完成評估；而便道完成前仍需繞道通行，也盼居民及用路人能夠配合體諒。

南投埔里守城橋受損封閉，地方盼施設便道未果，但縣府表示，最快2周內完成便道可行性評估。記者賴香珊／攝影
南投埔里守城橋受損封閉，地方盼施設便道未果，但縣府表示，最快2周內完成便道可行性評估。記者賴香珊／攝影
南投埔里守城橋受損封閉，地方盼施設便道未果，但縣府表示，最快2周內完成便道可行性評估。記者賴香珊／攝影
南投埔里守城橋受損封閉，地方盼施設便道未果，但縣府表示，最快2周內完成便道可行性評估。記者賴香珊／攝影
南投埔里守城橋受損封閉，地方盼施設便道未果，但縣府表示，最快2周內完成便道可行性評估。記者賴香珊／攝影
南投埔里守城橋受損封閉，地方盼施設便道未果，但縣府表示，最快2周內完成便道可行性評估。記者賴香珊／攝影

卡努颱風 埔里 南投

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