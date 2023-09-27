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縣市總體競爭力排行 南投縣衝上第八名全台進步最多

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華以女性的韌性與溫柔，讓南投發展為永續低碳的宜居城市。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華以女性的韌性與溫柔，讓南投發展為永續低碳的宜居城市。圖／南投縣政府提供

遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力排行榜今天公布，南投縣獲一般縣市組第3名，全台各縣市總排名從去年第16名衝到第8名，進步幅度全台第一，拿下最佳進步獎。縣長許淑華表示縣府會再接再厲，讓南投成為永續發展的｢宜居城市」。

南投縣長許淑華競選時以「創新永續」作為施政主軸之一，在這次縣市競爭力排行榜中脫穎而出，不僅總體競爭力從去年全台排名16，躍升至全台第8名，進步8名，是全台進步最多的縣市。另外，南投也拿下「社會福利」全台第一、「治理永續」全台進步最多，以及「教育與文化」一般縣市組進步最多等4個第一名獎章。

南投縣在「社會福利」表現優質，也在這次競爭力排行榜中獲「幸福首善之城」稱號。

2023縣市總體暨永續競爭力排行榜，從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等9個競爭力面向，以及環境永續、社會永續、治理永續等三個永續面向，共115個細指標觀察城市競爭力。

縣府表示，許淑華的施政藍圖，包括領投發展、全民宜居、創新永續的「三大主軸」，縣府團隊一定會努力實踐，以永續低碳作為施政核心，以節能減碳規畫政策，為縣民打造更好的生活環境。

競爭力 許淑華 南投

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