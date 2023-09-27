影／台中樂器節10月7、8日登場 消費500元抽香港來回機票

第18屆台中樂器節下月7、8日后里馬場登場，全台的薩克斯風、爵士鼓和長笛等好手接力演出，並於7日舉辦「樂器演奏比賽」決賽，參賽者年紀從7歲至74歲，老少咸宜角逐30萬元總獎金，民眾當日消費滿500元，有機會抽中香港來回機票，聽音樂抽大獎。

后里區是樂器的故鄉，全盛時期全世界有三分之一的薩克斯風產自台灣，后里產值就超過七成，整個上下游產業工作者最多達1500人，除了薩克斯風，爵士鼓和長笛也扮演舉足輕重角色。

文化局副局長施純福表示，台中樂器節除了樂器展示，同時舉辦薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器演奏比賽，參賽者最年幼從7歲到74歲長者，共43組入選決賽，角逐30萬元大獎，今年特別增加「薩克斯風長青組」，展現樂器節蓬勃生命力。

10月7日下午開幕式將突破去年紀錄，號召后里七星、泰安、育英國小的學生，共500位樂手齊聚演奏開幕曲，兩天活動邀請知名搖滾樂團P!SCO、狗吠火車，歌手楊淨宇及特色樂團表演，精采可期；另為鼓勵潛力新秀，也安排「愛秀舞台」讓熱情、愛樂、愛秀的在地樂團演出。

文化局進一步說明，10月7、8日活動同時舉辦樂器市集，現場消費滿500元，能參加面具彩繪DIY體驗及摸彩，有機會將香港來回機票、長笛樂器、平板和單車小折帶回家。活動可上文化局官網查詢。