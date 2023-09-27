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南投茶博規畫4路線小旅行

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投世界茶業博覽會10月7日登場，縣長許淑華邀請國內外遊客到南投喝好茶。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會10月7日登場，縣長許淑華邀請國內外遊客到南投喝好茶。圖／南投縣政府提供

第13屆「南投世界茶業博覽會」10月7日登場，今年分3大展區，假日有大型的千人茶會、茶宴等活動；縣府在竹山、鹿谷、名間茶葉產區，規畫4條茶鄉小旅行路線，讓遊客深度體驗南投茶文化。

南投縣長許淑華說，南投茶葉種植面積占全台5成3，每年舉辦世界茶葉博覽會，各國好茶齊聚一堂，也讓南投好茶走向國際；不論是老茶、紅茶、烏龍茶、有機茶或是機能茶，南投茶產業都能揚名國際。

今年茶博在10月7日在中興新村登場，共有9天，分為3大區28處展館，規畫22項茶產業特色主題。許淑華說，今年主題館增加南投青農館、台灣典藏老茶館，還新增台灣茶業科技與風味特色展，深受民眾喜愛的黃金品茗館、國際茶席館、曲水流觴等規畫也保留。

許淑華說，今年茶博提供中、英文預約導覽，還有AI裝置可即時翻譯英文，幫助國外朋友體驗茶博，感受南投茶魅力。

許淑華 茶葉

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