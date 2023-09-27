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中彰公園遊具 兒童被電哇哇叫

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅簡慧珍林敬家陳秋雲／連線報導
潭子運動公園新遊具鋪人工草皮，市府委託廠商鋪上專用砂，改善靜電。圖／台中市運動局提供
潭子運動公園新遊具鋪人工草皮，市府委託廠商鋪上專用砂，改善靜電。圖／台中市運動局提供

「哇！好痛。」台中、彰化不少公園更新遊具後，陸續傳出「靜電」困擾。有家長帶小孩去彰化社頭公園玩，10分鐘被靜電「電」到哇哇叫；台中潭子、豐原等地的公園遊具也遭投訴有靜電。專家建議，遊具應避免使用塑膠材質或人工草皮，多用天然材質，可降低靜電困擾。

中市議員周永鴻說，有靜電問題的遊具應改善，並全面體檢其他遊具，降低干擾。台中市建設局長陳大田說，民眾反映被「電」到的多是新遊具或人工草皮，已設除電棒等改善；針對議員建議，將研究辦理。

彰化縣社頭公園打造「音樂城堡」主題，設有會發出聲音的遊具，吸引親子遊玩。楊姓家長帶兒子去玩，被靜電狂電，溜滑梯及盪鞦韆時更嚴重。家長納悶「靜電怎麼這麼多」，最後匆匆離場。

台中市潭子運動公園打造攀岩板、溜滑梯等遊具，地上鋪人工草皮。余姓家長說，孩子被靜電電到，嚇到哭出來，他摸遊具時「啪」也被電到。

豐原中正公園有40年歷史，中市府打造繭型溜滑梯，地上鋪人工草皮，常有人投訴被靜電「電」到，尤其大太陽下或天氣乾燥時，更容易發生。靜電問題在鋪設人工草皮的國小校園也常見，教師表示，得常常灑水或噴水，保持表面濕潤，可減少靜電發生。

台中市建設局表示，已在人工草皮鋪專用砂，噴灑防靜電液改善，或現場設置除電棒，玩耍前先掃過衣服、鞋子可預防靜電；未來遊具鋪面會以天然材質為主，例如木屑、礫石，減少使用塑膠。

彰化縣各公園多由各地公所管轄，彰化市公所表示，人工草皮美觀，但得定期灑水防靜電，未來將採用防靜電的橡膠或無縫軟墊。

台中市兒少友善空間促進會理事長林冠霈說，靜電問題與遊具材質、天氣有關，穿毛料衣服玩塑膠溜滑梯，就可能被電到；使用除電棒、專用砂等效果不大，不如多用木頭、石材打造遊具，避免使用人工草皮。

明道大學教授江姮姬表示，若是環境無法改善，穿毛料等易產生靜電衣物的民眾，應避免接觸遊具，以免被電到。

溜滑梯 台中市

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