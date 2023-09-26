國慶典禮動員60名消防員遭轟濫用 中市：採自願報名

明揚國際屏東廠氣爆犧牲4名消防員，消防員權益、人力短缺等引各界關注；中市議員黃守達指出，消防員殉職的傷痛仍歷歷在目，中市民政局卻行文要求消防局派60名消防員，在國慶典禮任進場人員，根本在浪費消防人力。民政局表示，今年主題為「向城市英雄致敬」，以「自願報名」徵求60名同仁展護國旗進場，接受民眾表揚。

黃守達說，有消防基層反映，消防局收到民政局發函，要求消防局於雙十國慶升旗典禮出動60名以上消防人員，擔任展護巨幅國旗進場的人員，且參加人員為配合活動現場排練，需另外撥出時間，覺得消防人力遭到濫用。

黃守達痛批，消防人力短缺已不是下，不料一個典禮儀式，中市府竟要動員數十名消防員投入，消防員派代表參加國慶原是樁美事，但為此動用大批人力，完全本末倒置。

黃守達強調，截至今年7月底，台中市消防人口服務比為1：1597，與消防署所設定的112年達1：1300的政策目標仍有大段距離，消防人力遠遠不足；他呼籲盧市府，重視消防員過勞與安全問題，儘速補足消防人力與防災量能，重振消防第一線的信心。

民政局表示，國慶升旗典禮是重大國家慶典，更是全民向國家及城市英雄致敬的重要場合，以表彰其對國家及城市的付出與貢獻。

今年主題「向城市英雄致敬」，邀請U12世界盃選手葉壘、羅宇彥、陳昶叡，以及搜救隊神秘嘉賓領唱國歌，更邀請消防人員擔任展護巨幅國旗進場人員，接受全體市民公開致敬，感謝打火弟兄捍衛城市安全的英勇奉獻。