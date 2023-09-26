快訊

證實韓國瑜10月促藍白合 趙少康：侯友宜絕不可能當副手

西班牙小鎮色情風暴！未成年少女集體被AI合成裸照

亞運跆拳道／過不了駱宗詩！羅嘉翎摘銀落淚 被安慰堅強回：沒事啦

國慶焰火會場鄰近逢甲夜市 中市府不設美食區

中央社／ 台中26日電

112年國慶焰火將於台中市中央公園施放，市府今天提醒，現場不設美食區，市長盧秀燕表示，離會場約1000公尺就是逢甲夜市，歡迎民眾就近前往品嚐美食。

台中市政府今天在市政會議中，由民政局長吳世瑋、觀光旅遊局長陳美秀以「112國慶焰火在台中」為題進行專案報告及補充報告。

由於活動會場不設美食區，盧秀燕提醒民眾備水及準備一些止餓的小零食，但也不要造成環境髒亂，垃圾要記得帶走。想要在活動結束後品嚐小吃美食的民眾，離會場約1000公尺就是全國最大的逢甲夜市，歡迎民眾前往。

台中市經發局長張峯源說明，國慶焰火在中央公園施放，距離知名的逢甲觀光夜市約1.1公里、步行約14分鐘，周邊商業機能便利，因此國慶焰火並未規劃設置美食區，將商機留給鄰近夜市及商圈，並於周邊道路設置具夜間照明「逢甲觀光夜市」路線指引牌面，讓民眾可按圖索驥就近前往夜市及商圈消費。

經發局指出，中央公園周邊共規劃2處民眾觀賞區，由於幅員廣大，提醒民眾觀賞焰火前，可自備簡易餐飲、衛生紙及濕紙巾等用品。

考量民眾臨時有飲水需求，經發局表示，觀賞區由服務台與逢甲觀光夜市管委會協力設置簡易供水站，販售礦泉水及茶類飲品，提供民眾緊急飲水需求，並納入行動支付提供多元付款方式方便民眾購買。

除中央公園外，吳世瑋說，民政局與觀旅局派員觀測，依距離遠近、遮蔽狀況等觀賞效果分為合適觀賞點與次佳觀賞點共16處，包含西屯、北屯、南屯、大雅、后里及豐原等地，提供給民眾參考。

逢甲夜市 國慶焰火 美食 台中市

延伸閱讀

台中市民以自己的城市為榮 盧秀燕：民調可以反應出來

消防危險職務加給漲15％ 盧秀燕：中央開支票該一起買單

唯一敢跟台積說不 盧秀燕：你是護國神山 我們是小三？

中市今年將復發6百元敬師禮券 盧秀燕：教師節後發放

相關新聞

讓消防員不再捕蜂捉蛇 彰化綠營要求農業處專責執行

彰化縣每名消防員工服務人口在各縣市僅次於高雄，夜間還要執行捕蜂捉蛇，雖然從10月以後，將全天候委由民間執行，但民進黨彰化...

中市通過公債、市庫券自治條例 盧秀燕：財政開源節流

台中市政府今舉行市政會議，通過「台中市公債及台中市市庫券發行自治條例」草案，將送市議會審議，增加市府資金籌措管道，降低利...

台中市民以自己的城市為榮 盧秀燕：民調可以反應出來

台中市教會發展策略聯盟協會今中午舉辦「台中市城市祈禱餐會」市長盧秀燕率市府多位局處首長出席。理事長杜明達主任牧師等人替盧...

中市府發錢嘍！10月發重陽敬老金 最低2千、最多領1萬

重陽節將至，中市府10月２日起將發放重陽敬老金，金額最低從2千元起，依不同年齡不同，百歲長者最高看領到1萬元，今年百歲人...

台16線砂石車小心了 集集警設地磅聯合稽查超重過磅

為杜絕砂石車經常違規行駛於濁水溪沿線，集集警分局選在水里市區執行「環、警、監」及砂石車聯合稽查，在台16線水里市區外環道...

嘉里大榮物流運將好功夫 災區義務送物資使命必達

8月卡努颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，讓各村落淪為孤島，嘉里大榮物流義務協助載運各界愛心物資到仁愛鄉公所及各村辦公處，讓災區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦