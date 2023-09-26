國慶焰火會場鄰近逢甲夜市 中市府不設美食區

112年國慶焰火將於台中市中央公園施放，市府今天提醒，現場不設美食區，市長盧秀燕表示，離會場約1000公尺就是逢甲夜市，歡迎民眾就近前往品嚐美食。

台中市政府今天在市政會議中，由民政局長吳世瑋、觀光旅遊局長陳美秀以「112國慶焰火在台中」為題進行專案報告及補充報告。

由於活動會場不設美食區，盧秀燕提醒民眾備水及準備一些止餓的小零食，但也不要造成環境髒亂，垃圾要記得帶走。想要在活動結束後品嚐小吃美食的民眾，離會場約1000公尺就是全國最大的逢甲夜市，歡迎民眾前往。

台中市經發局長張峯源說明，國慶焰火在中央公園施放，距離知名的逢甲觀光夜市約1.1公里、步行約14分鐘，周邊商業機能便利，因此國慶焰火並未規劃設置美食區，將商機留給鄰近夜市及商圈，並於周邊道路設置具夜間照明「逢甲觀光夜市」路線指引牌面，讓民眾可按圖索驥就近前往夜市及商圈消費。

經發局指出，中央公園周邊共規劃2處民眾觀賞區，由於幅員廣大，提醒民眾觀賞焰火前，可自備簡易餐飲、衛生紙及濕紙巾等用品。

考量民眾臨時有飲水需求，經發局表示，觀賞區由服務台與逢甲觀光夜市管委會協力設置簡易供水站，販售礦泉水及茶類飲品，提供民眾緊急飲水需求，並納入行動支付提供多元付款方式方便民眾購買。

除中央公園外，吳世瑋說，民政局與觀旅局派員觀測，依距離遠近、遮蔽狀況等觀賞效果分為合適觀賞點與次佳觀賞點共16處，包含西屯、北屯、南屯、大雅、后里及豐原等地，提供給民眾參考。