南投茶博10月登場 新增科技青農館還可到茶鄉體驗

第13屆「南投世界茶業博覽會」將在10月7日登場，今年共有3大展區，假日還有千人茶會、千人午茶、千人擂茶、千人封茶、千人茶宴等大型活動，竹山、鹿谷、名間也規畫4條茶鄉小旅行路線，讓遊客深度體驗南投茶文化。

南投縣長許淑華說，南投茶葉種植面積占全台5成3，是南投最重要產業之一，每年世界茶葉博覽會，除了各國好茶齊聚一堂，也藉由茶博會讓南投好茶走向國際。不論是老茶、紅茶、烏龍茶、有機茶或是機能茶，都能揚名國際。

今年茶博在中興新村登場共有9天，分為3大區、28展館、22項茶產業特色主題。許淑華今天和農糧署副署長蘇茂祥、縣農會總幹事曾明瑞及13鄉鎮市農會總幹事一起宣布南投茶博10月7日啟動。

許淑華說，今年主題館增加南投青農館、台灣典藏老茶館、台灣茶業科技與風味特色等新特色，深受民眾喜愛的黃金品茗館、國際茶席館、曲水流觴等也保留，遊客來一趟茶博，便能喝到各國好茶，體驗各國的茶文化特色。

許淑華說，今年茶博提供中英文預約導覽及AI裝置英文即時翻譯，幫助國外朋友體驗茶博，感受南投茶魅力。

縣農會總幹事曾明瑞說，茶博會從2010年開辦至今年年創新，今年以「兔韻享茶」為本次的主題，以「兔」代「吐」，品茗回韻茶香，「享茶」也是「想茶」，寓含尋找南投的好茶。