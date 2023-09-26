中市通過公債、市庫券自治條例 盧秀燕：財政開源節流

台中市政府今舉行市政會議，通過「台中市公債及台中市市庫券發行自治條例」草案，將送市議會審議，增加市府資金籌措管道，降低利率波動風險，節省債務付息。財政局長游麗玲表示，目前未有發行公債規畫，先備好法令，未來若有好時機點，即可發行，轉移至較低利率的債務方式，節省市府利息支出。

台中市長盧秀燕表示，政府調度資金，部分需向金融機構舉債，但利率會受制於人，中央也鼓勵各縣市，透過發行公債調度預算，較有獨立自主性，降低利息上相關支出，部分直轄市已行之有年，台中也要有一定紀律，故訂定此自治條例，開源節流。

游麗玲說，台中過去都是跟銀行借，且都是大筆金額，若透過公債方式，在利率較低時分散債務，可節省利息支出；游舉例，台中以去年底計算，約舉債一千億，現在利率約1.6計算，利息就有16億，若在適當時機，透過公債方式減少0.5利率的支出，就省了2億多至5億。

游麗玲表示，目前利率約在高點，不是發行的好時機，若未來評估利率往下，就可已找好的時機點發行，故先備好自治條例，通過後即可視時機發行。

「市庫券」、「公債」差別為何？游麗玲說明，市庫券為一年內短期債務，公債則是一年以上，皆是大額債券，也沒有限定對象；游也強調，目前中市府財政狀況良好，並沒有手頭緊，目前未有發行公債規畫，先備好法令，未來若有好時機點，即可發行。